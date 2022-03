U-17: Powołania dla legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 17 Dariusz Gęsior ogłosił listę zawodników z rocznika 2005, powołanych na konsultację szkoleniową. Odbędzie się ona w dniach 21-24 marca w Rącznej. Powołania otrzymało trzech piłkarzy Legii Warszawa - Wiktor Puciłowski, Jakub Jędrasik i Jakub Murawski. Lista powołanych zawodników: Jakub Staniszewski (Arka Gdynia), Dawid Drachal (Escola Varsovia Warszawa), Patryk Rychlik (FASE Szczecin), Dawid Tkacz (Górnik Łęczna), Dariusz Stalmach (Górnik Zabrze), Tommaso Guercio (FC Internazionale Milano, Włochy), Miłosz Kurzydłowski (Lechia Gdańsk), Antoni Mikułko (Lechia Gdańsk), Bartosz Tomaszewski (Lech Poznań), Mikołaj Tudruj (Lech Poznań), Wiktor Puciłowski (Legia Warszawa), Jakub Jędrasik (Legia Warszawa), Jakub Murawski (Legia Warszawa) , Marcel Kalemba (1.FSV Mainz 05, Niemcy), Szymon Doba (Olimpia Grudziądz), Konrad Magnuszewski (Pogoń Szczecin), Kacper Śmiglewski (Polonia Warszawa), Patryk Malamis (Raków Częstochowa), Oliwier Sławiński (Zagłębie Lubin), Kacper Terlecki (Zagłębie Lubin), Maksymilian Brejnak (Znicz Pruszków)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.