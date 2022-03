W meczu 26. kolejki 1. ligi Legia Warszawa wygrała we własnej hali z Krispolem Września 3-0. Wyniki setów: 26-24, 25-20, 25-22. 26 marca o godzinie 17:00 legioniści podejmą zespół Mickiewicza Kluczbork. Legia Warszawa 3-0 Krispol Września sety: 26-24, 25-20, 25-22 Legia: 3. Karol Rawiak, 4. Maciej Stępień, 5. Arkadiusz Żakieta, 6. Tomasz Obuchowicz, 14. Jakub Abramowicz, 15. Bartosz Stępień rezerwa: 1. Patryk Akala, 2. Kamil Leliwa, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Bartosz Gomułka, 18. Bartosz Tomczak (L) Krispol: 1. Adrian Kopij, 3. Mateusz Łysikowski, 5. Piotr Lipiński, 6. Konrad Jankowski, 9. Robert Brzóstowicz, 17. Mateusz Linda rezerwa: 7. Łukasz Rymarski, 8. Bartosz Zieliński (L), 11. Kacper Leracz, 13. Konrad Bączek, 18. Patryk Ligocki (L), 19. Paweł Cieślik, 22. Jan Kopyść, 33. Wojciech Wachowicz Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka

