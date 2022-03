Koszykówka

Anwil Włocławek 94-81 Legia Warszawa

Sobota, 19 marca 2022 r. 19:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 26. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Anwilem Włocławek 81-94. Wyniki kwart: 16-19, 27-20, 32-18, 19-24. Pierwsze dwie kwarty były wyrównane, ale w drugiej połowie gospodarze osiągnęli przewagę, której nie oddali już do końca. 23 marca o godzinie 20:00 legioniści zmierzą się ze Spójnią Stargard.



Legioniści zaczęli piątką: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka i Adam Kemp. To właśnie ostatni z wymienionych zawodników zdobył pierwsze punkty w tym spotkaniu, chwilę później akcję 2+1 zaliczył Łukasz Koszarek i Legia prowadziła 5:2. Warszawianie cierpliwie budowali swoje akcje próbując przedostać się pod kosz rywala co przynosiło skutek. To goście prezentowali się lepiej i po sześciu minutach gry prowadzili 13:6. Włocławianie zaczęli odrabiać straty za sprawą udanych akcji Kyndalla Dykesa i Zigi Dimca. Wynik pierwszej kwarty celnym rzutem zza łuku ustalił Robert Johnson – Legia prowadziła 19:16.



Anwil szybko jednak wyszedł na prowadzenie zdobywając cztery „oczka” z rzędu. To był już dużo lepszy okres gry gospodarzy, którzy przyspieszyli tempo gry i zacieśnili szyki w obronie. Włocławianie zbudowali dziesięciopunktową przewagę. Warszawianie nie znajdowali dogodnych pozycji do zdobywania kolejnych punktów, ale swój dorobek powiększali dzięki przewinieniom rywala. Takim sposobem legioniści zniwelowali straty do trzech oczek na dwie minuty przed końcem drugiej kwarty. Tym razem to Anwil trafił zza łuku w ostatnich sekundach – Luke Petrasek sprawił, że Anwil prowadził do przerwy 43:39.



Z większą energią na trzecią kwartę wyszli gospodarze, którzy szybko powiększali swoją przewagę zaliczając serię 9:0. Po przerwie na żądanie trenera Wojciecha Kamińskiego legioniści w końcu zaczęli trafiać – udane akcje zaliczał Adam Kemp lecz to było za mało na dobrze dysponowanych włocławian, którzy raz za razem trafiali zza łuku i w połowie trzeciej kwarty prowadzili 59:43. Legioniści nie potrafili odpowiedzieć i z każdą minutą dystans do przeciwnika się powiększał. Przed decydującą częścią meczu Anwil wygrywał 75:57.



Gospodarze umiejętnie kontrolowali przebieg rywalizacji nie pozwalając Legii na zbyt wiele. Rezultat wciąż oscylował wokół 15 punktów przewagi miejscowych. Warszawianie musieli postawić na szybkie odrabianie strat próbując zrealizować swój cel oddając kolejne próby z dystansu. Skuteczność jednak nie była na zadowalającym poziomi, by realnie myśleć o dogonieniu rywala. Ostatecznie Anwil Wygrał 94:81



- Zmęczenie dało się we znaki, rywal zyskał przewagę w trzeciej kwarcie i już jej nie oddał. Próbowaliśmy jeszcze wrócić do tego meczu, zbliżyć się do rywala, ale niestety nie udało się. W środę kolejny mecz, tym razem ze Spójnią i na pewno musimy to spotkanie wygrać, bo walka o miejsce w play-off zbliża się do końca, potrzebujemy każdego zwycięstwa – powiedział Grzegorz Kamiński.



Anwil Włocławek 94-81 Legia Warszawa

kwarty: 16-19, 27-20, 32-18, 19-24





Anwil Włocławek [punkty, (celne za trzy)]

2. J. Mathews 23 (5)

18. L. Petrasek 10 (3)

9. K. Łączyński 2

27. Ż. Dimec 18

31. J. Bell 8 (1)

---

25. M. Nowakowski 12 (2)

00. K. Dykes 12 (1)

7. S. Kowalczyk 2

21. M. Bojanowski 2

45. Ł. Frąckiewicz 2

77. M. Wroniecki 0

33. S. Szewczyk -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. Johnson 22 (2)

18. R. Cowels III 11 (1)

55. Ł. Koszarek 9 (1)

50. A. Kemp 6

14. G. Kulka 6

---

5. M. Abdur-Rahkman 14 (2)

91. D. Wyka 10

31. G. Kamiński 3 (1)

0. J. Sadowski 0

4. S. Kołakowski 0

2. B. Didier-Urbaniak -



Sędziowie: Wojciech Liszka, Łukasz Andrzejewski, Mateusz Skorek

Komisarz: Adam Greczyło



widzów: 3021



