Kontuzja Nawrockiego

Środa, 16 marca 2022 r. 08:08 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza przedwcześnie zakończył się dla Maika Nawrockiego, który w pierwszej połowie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Obrońca niefortunnie spadł na murawę po wyskoku do piłki i prawdopodobnie uszkodził staw skokowy. Dokładniejsze badania dadzą odpowiedź na pytanie, jak długa czeka go przerwa w rozgrywkach.



- Uraz uniemożliwił Maikowi Nawrockiemu kontynuowanie gry. Chodzi o staw skokowy, więc małe szanse, żeby było dobrze. Oby ta przerwa nie była zbyt długa. To dla nas duża strata. Dobrze, że akurat Jędza wraca - dziś miał pierwsze przetarcie po długim czasie - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Aleksandar Vuković.