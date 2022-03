Pekhart: Taki rezultat był nam bardzo potrzebny

- W ostatnich meczach graliśmy dużo lepiej niż wcześniej i potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa jak to dzisiaj. Pracowaliśmy bardzo ciężko, by w końcu strzelić więcej goli. Poprzednio mieliśmy duże trudności z dochodzeniem do sytuacji strzeleckich, ale nasze wysiłki na treningach opłaciły się i dziś stworzyliśmy ich naprawdę sporo. Czerpaliśmy z gry dużo radości, taki rezultat był nam bardzo potrzebny - powiedział po meczu z Niecieczą Tomas Pekhart.



- Ten mecz różnił się od spotkania, które niedawno rozegraliśmy z Termaliką na wyjeździe. Od tamtego czasu wygraliśmy kilka razy i to dodało nam pewności siebie. Dużo lepiej też odnajdujemy się w systemie gry. Tak chcemy grać, poprawiamy się z meczu na mecz i dzisiejsze starcie było nam bardzo potrzebne. To ostatni rywal z dolnej części tabeli, teraz z każdym meczem będziemy musieli grać jeszcze lepiej, bo przed nami coraz trudniejsze spotkania. Musimy się na nich skupić i zdobyć tyle punktów ile potrafimy. Mecz z Rakowem będzie inny. Prawdopodobnie pierwszy raz w historii będzie on faworytem meczu z nami. Nie mamy jednak nic do stracenia, za nami dobra seria zwycięstw i zrobimy wszystko żeby ją podtrzymać - dodał strzelec dwóch goli.