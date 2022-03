Legioniści zagrają w reprezentacjach

Poniedziałek, 21 marca 2022 r. 10:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W marcu rozegrane zostaną mecze reprezentacji Polski oraz młodzieżowych reprezentacji narodowych. Tylko Mateusz Wieteska otrzymał powołanie do pierwszej reprezentacji, która 24 marca zmierzy się towarzysko ze Szkocją, a 29 marca rozegra barażowe spotkanie o awans do mistrzostw świata. W kadrze Mauritiusa na el. Pucharu Narodów Afryki znalazł się Lindsay Rose, Ernest Muci i Jurgen Celhaka pojadą z Albanią U-21 na mecze el. ME, Filip Mladenović znalazł się w kadrze Serbii na dwa towarzyskie spotkania, podobnie jak Benjamin Verbič ze Słowenii. Tomas Pekhart otrzymał powołanie do reprezentacji Czech na baraże o awans do MŚ lub baraż i mecz towarzyski.



Powołania otrzymali również młodsi piłkarze Legii Warszawa - Cezary Miszta do U-21, wypożyczony do Stomilu Olsztyn Kacper Tobiasz do U-20, a Wiktor Kamiński do U-18. W marcu odbędą się również konsultacje szkoleniowe reprezentacji U-17 i U-16.



Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja Polski

powołani: Mateusz Wieteska

24.03. godz. 20:45 Szkocja - Polska (Glasgow)

29.03. godz. 20:45 baraż o MŚ (Chorzów)



U-21 eME 2023

powołani: Cezary Miszta

24.03. godz. 17:30 Izrael - Polska (Petach Tikwa)

29.03. godz. 16:00 Polska - Węgry (Zabrze)



U-20 mecze towarzyskie

powołani: Kacper Tobiasz (Stomil)

25.03. godz. 20:00 Polska - Anglia (Bielsko-Biała)

28.03. godz. 16:00 Czechy - Polska (Frydek Mistek)



U-18 mecze towarzyskie

powołani: Wiktor Kamiński

23.03. godz. 16:00 Szwajcaria - Polska (Baden)

25.03. godz. 16:00 Szwajcaria - Polska (Baden)



U-17, U-16 konsultacje szkoleniowe

powołani: Wiktor Puciłowski, Jakub Jędrasik, Jakub Murawski, Aleksander Mickielewicz, Fryderyk Misztal, Franciszek Saganowski



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Lindsay Rose (Mauritius), Ernest Muci (Albania U-21), Jurgen Celhaka (Albania U-21), Filip Mladenović (Serbia), Tomas Pekhart (Czechy), Benjamin Verbič (Słowenia)

24.03. godz. 13:00 Wyspa Świętego Tomasza i Książęca - Mauritius

24.03. godz. 20:45 Czechy - Szwecja

24.03. godz. 19:30 Węgry - Serbia

25.03. godz. 19:00 Albania U-21 - Czechy U-21

26.03. godz. 15:00 Słowenia - Chorwacja

27.03. godz. 14:00 Mauritius - Wyspa Świętego Tomasza i Książęca

29.03. Czechy (rywal nieznany)

29.03. godz. 20:45 Albania U-21 - Anglia U-21

29.03. godz. 18:00 Dania - Serbia

29.03. godz. 19:30 Katar - Słowenia