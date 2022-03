Benjamin Verbič w kadrze Słowenii

Benjamin Verbič z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Słowenii na towarzyskie mecze z Chorwacją i Katarem. Słowenia z Chorwacją zmierzy się 26 marca o godz. 15:00, a z Katarem zagra trzy dni później o godz. 19:30. Oba spotkania odbędą się w Ar-Rajjan.

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak miodek zrezygnuje z Legi to też bedziecie narzekać ze uciekl jak szczur.

Takim to sie nigdy nie dogodzi

Krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl Pewnie z kadry wróci z kontuzją więc na mają będzie do gry

Kolejny transfer made in Darek odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krislegia:

To bierzmy ludzi z 5 ligi mongolskiej wtedy nikt nie dostanie powolania i bedzie git.

Zamiast sie cieszyc ze dobry grajek przyszedl to narzeka odpowiedz

