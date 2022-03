CLJ U18: Legia 3-1 Raków

Środa, 16 marca 2022 r. 19:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Nie tylko w Ekstraklasie Legia odrabiała w tym tygodniu zaległości z rundy jesiennej. Zespół juniorów starszych rozegrał mecz z Rakowem Częstochowa. Młodzi legioniści spisali się równie dobrze i pokonali rywali 3-1, po golach Jędrasika, Majchrzaka i Kierasia. Tym samym Raków nie wykorzystał szansy na objęcie pozycji lidera, a Legia wskoczyła z powrotem na podium CLJ U-18, ze stratą 2 punktów do prowadzącego Zagłębia Lubin.



U18: Legia 04 3-1 (2-0) Raków Częstochowa 04

Gole:

1-0 37 min. Jakub Jędrasik (as. Jordan Majchrzak)

2-0 45 min. Jordan Majchrzak (z rzutu wolnego)

2-1 66 min. Mateusz Niedziałkowski

3-1 90 min. Dawid Kiedrowicz (as. Sebastian Kieraś)



Strzały (celne): Legia 19 (13) - Raków 8 (4)



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski (57' Kuba Wiśniewski), Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski – Kacper Knera, Patryk Bek (70' Fryderyk Janaszek), Oskar Lachowicz [05](57' Maddox Sobociński) – Jakub Jędrasik [05] (70' Dawid Kiedrowicz), Jordan Majchrzak (90' Jakub Rutkowski), Marcel Krajewski

Rezerwowi: Jan Sobczuk, Robert Żolik

Trener: Grzegorz Szoka