Kilka tygodni przerwy Nawrockiego

Podczas wtorkowego meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza Maik Nawrocki doznał urazu i już w 23. minucie musiał opuścić boisko. Jak poinformował klub obrońca doznał skręcenia stawu skokowego wysokiego stopnia i czeka go kilka tygodni przerwy. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie więc najwcześniej za miesiąc.

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nawrocki po raz drugi łapie podobną kontuzje nie wiem czy on jest wart te 1,5 mln euro widać że jest kontuzjogenny odpowiedz

micha - 46 minut temu, *.autocom.pl @bronek49: przecież go popchnęli stąd kontuzja odpowiedz

artekketra - 1 godzinę temu, *.waw.pl Ciekawe ile by pauzował gdyby od razu zszedł... odpowiedz

L - 28 minut temu, *.t-mobile.pl @artekketra: Bardzo ciekawe pytanie. odpowiedz

