23.03: Rozkład jazdy

Dzisiaj w Spale siatkarze Legii rozegrają ligowe spotkanie z SMS-em PZPS, a wygrana przybliży nasz zespół do rywalizacji w play-off. Obecnie legioniści tracą cztery punkty do ósmej w tabeli Avii. Z kolei nasi koszykarze o 20:00 zagrają w Stargardzie z miejscową Spójnią. Transmisja tego meczu na Emocje.TV. Rozkład jazdy: 23.03 g. 10:30 Reprezentacja Polski U16 - Legia U16 (06/7) [ul. Marymoncka 42] 23.03 g. 17:00 SMS PZPS Spała - Legia Warszawa [siatka] 23.03 g. 20:00 Spójnia Stargard - Legia Warszawa [kosz]

Pawełek - 27 minut temu, *.netfala.pl Kiedy zapisy na wyjazd do pyrowa? odpowiedz

