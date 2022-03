25-27.03: Weekendowy rozkład jazdy

Chociaż w ten weekend nie grają nasi piłkarze, nie będziemy narzekać na brak sportowych atrakcji. W sobotę w stolicy można wspierać zarówno siatkarzy Legii (17:00 na Mokotowie, bilety 10 i 20 zł), futsalistów (18:00 przy ul. Gładkiej, bilety 10 i 15 zł), jak i piłkarki (19:00 na bocznym boisku przy Ł3, wstęp wolny). Koszykarze Legii o 19:30 zagrają wyjazdowy mecz z Czarnymi Słupsk - transmisja w serwisie Emocje.TV. Pierwszy turniej w sezonie 2022, w Poznaniu, rozegrają amp futboliści Legii. Transmisja w aplikacji TVP Sport oraz na sport.tvp.pl. Z kolei juniorzy młodsi (U-17) koszykarskiej Legii zagrają w Ostrowie Wielkopolskim w ćwierćfinałach mistrzostw Polski. Awans do półfinałów wywalczą dwie najlepsze drużyny z grupy. Rozkład jazdy: 25.03 g. 21:00 FC Dordrecht - FC Den Haag 26.03 g. 13:30 Nowe Technologie Różyca - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań ul. Margonińska] 26.03 g. 16:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków [amp futbol, Poznań ul. Margonińska] 26.03 g. 17:00 Legia Warszawa - Mickiewicz Kluczbork [siatka, ul. Niegocińska 2a] 26.03 g. 18:00 Legia Warszawa - Clearex Chorzów [futsal, ul. Gładka 18] 26.03 g. 19:00 Legia Ladies - KS Wilanów [ul. Łazienkowska 3] 26.03 g. 19:30 Czarni Słupsk - Legia Warszawa [kosz] 27.03 g. 10:15 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań ul. Margonińska] 27.03 g. 14:00 Warta Poznań - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań ul. Margonińska] 27.03 g. 16:30 Jedność Warszawa - UWKS Legia Warszawa [ul. Marymoncka 42] 27.03 g. 18:00 Legia II Warszawa - Legion Legionowo [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 26.03 g. 11:00 Legia U17 - Widzew Łódź 05 [CLJ U17][LTC 7] 26.03 g. 12:00 Pogoń Szczecin 03/4 - Legia U18 [CJ U18][Szczecin] 26.03 g. 13:30 Legia U15 - ŁKS Łódź 07 [CLJ U15][LTC 7] 26.03 g. 17:00 Legia LSS U14 - Broń Radom 08 [ul. Łazienkowska 3] 27.03 g. 11:00 MOSiR Mińsk Maz. 06 - Legia U16 [Mińsk Maz. ul. Budowlana 2a] 27.03 g. 11:00 Legia U11 - ŁKS Łódź 11 [LTC 7] 27.03 g. 11:00 Legia U10 - ŁKS Łódź 12 [LTC 6] 27.03 g. 12:30 MKS Polonia W-wa 08 - Legia U14 [ul. Konwiktorska 6] 27.03 g. 14:00 Legia U12 - Jaguar Gdańsk 10 [ul. Łazienkowska 3] Legia U13 (rocznik 2009 i mł.) rozegra 3 sparingi w Pradze. W sobotę 2 mecze 2x25 minut ze Slavią i Duklą Praga, a w niedzielę mecz 2x35 minut z FK Mlada Boleslav. Ćwierćfinały MP U-17 (kosz, Ostrów Wielkopolski, SP2): 25.03 g. 16:00 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa 26.03 g. 17:30 Start Lublin - Legia Warszawa 27.03 g. 13:00 Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa

LW - 24 minuty temu, *.tpnet.pl FC Dordrecht 0-1 FC Den Haag odpowiedz

