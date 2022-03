Papuszun: Będziemy grali z tą Legią, co zawsze

Piątek, 18 marca 2022 r. 10:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Czeka nas mecz na szczycie, bo w rundzie wiosennej na czele tabeli są dwie drużyny, Raków i Legia, które zgromadziły po 16 punktów. Tak trzeba do tego podchodzić - mówi przed sobotnim spotkaniem trener Rakowa Częstochowa, Marek Papszun.



- To jest forma ostatnich tygodni czy miesięcy, nowe rozdanie i w tym rozdaniu Legia idzie równo z nami. Co prawda rozegrała jeden mecz więcej, ale te 16 punktów to dużo. Gramy z aktualnym mistrzem Polski, który już wyszedł z kryzysu. Będziemy już grali z tą Legią, co zawsze. Cieszę się, że gramy u siebie. Słyszałem, że wszystkie bilety zostały wyprzedane, więc liczę na doping naszych kibiców i dobry, a przede wszystkim zwycięski mecz.



- Temat mojego przejścia do Legii to sprawa dawno zamknięta. Ta sytuacja była mocno rozdmuchana medialnie, ale mnie ona w ogóle nie wpływa. Ludzie rozmawiają z innymi firmami, zmieniają pracę lub nie. To normalna sytuacja, normalna kolej rzeczy. To nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w mojej głowie i na moje podejście do meczu. Te spotkania zawsze wzbudzają emocje, bo Legia to wielki klub i obecny mistrz Polski.