Bezpośrednią transmisję z meczu Raków Częstochowa - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport i Canal+ Sport. Początek o godzinie 15:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! ze zdjęciami prosto ze stadionu. KURSY NA RAKÓW - LEGIA FORTUNA: 1 1.96 X 3.5 2 4.25

ws - 19 minut temu, *.vectranet.pl Zagrać jak Villareal w Turynie albo jak Legia w Moskwie . odpowiedz

(L)... - 21 minut temu, *.orange.pl Przepraszam, nie jestem zorientowany czemu nie ma Mladenowicia ? Kartki czy już pojechal na reprezentację ? Pozdrawiam... odpowiedz

axlrose - 1 minutę temu, *.tpnet.pl @(L)...: Kartki sprawdziłem, to nie to. Może kontuzja, a może niedogadanie, a najpewniej cieniutka forma. odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 28 minut temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson . Jędrzejczyk . Wieteska . Hołownia

Slisz . Josue

Verbić . Rosołek . Muci

Włodarczyk odpowiedz

Darek - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl O proszę nie ma Boruca, Mladenovicia. Pojawił się Ribeiro, Hołownia, Verbic.

Skibicki już tradycyjnie na wycieczkę pojechał. odpowiedz

Dexter - 48 minut temu, *.centertel.pl Jacek Magiera z pewnością na trybunach w loży honorowej odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl To będzie sprawdzian dla Miszty.Ciekawe ile dołoży od siebie? odpowiedz

