(L)ychu - 22 minuty temu, *.aster.pl Marciniak sędzia międzynarodowy. nie Mi oceniać ale myslę że powinien opaść z tych skrzydeł bo wcale nie jest na tym poziomie

ksieciunio - 53 minuty temu, *.chello.pl Wieteska co???? drewno i to ma być reprezentant Polski, to jakies jaja !!! odpowiedz

bbnn - 54 minuty temu, *.mm.pl Raków w 10 lepszy od Legii - bez złudzeń i to w bardzo słabym meczu.

Akcje Wdowiak i poprzeczka Lopeza- duuuży farcik bo w 10 czwa wygrałaby 2-1...

(L)ychu - 33 minuty temu, *.aster.pl @bbnn: jakby był lepszy to by wygrał nie? . Styl jest ważny a i szczęścia tez potrzeba . ten wynik nalezy uznać za bardzo dobry odpowiedz

bbnn - 55 minut temu, *.mm.pl Raków w 10 lepszy od Legii - bez złudzeń i to w bardzo słabym meczu.

Akcje Wdowiak i poprzeczka Lopeza- duuuży farcik bo w 10 czwa wygrałaby 2-1...

Atmosferić - 55 minut temu, *.orange.pl Wieteska obstawił remis u buka to musi być. odpowiedz

Leśny Dziadek - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Nie oglądałem 1 połowy, ale w 2 to padaka totalna. Kondycyjnie, szybkościowo cienko. Brak pomysłu na rozegranie i utrzymanie piłki. Niech Kapustka wraca, to może coś się zmieni. To jest jadna z wad Vuko. Zamiast dobić rywala z kontry, bronimy 1-0. Jedyny pozytyw, to 1 punkt więcej. Ale z taką grą, to marne szanse na P.P. odpowiedz

axlrose - 12 minut temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: Ale jest chyba lepiej niż było ostatnio? Czy może nie? No jest ten punkt a nie 3:0? odpowiedz

Kibic(L) - 58 minut temu, *.icpnet.pl Ten mecz był taki wkur..... Bramka stracona na własne życzenie. Pełno głupich i nonszalanckich strat. Pomijam już fakt, że nie było karnego. Gdzie był ku..a VAR? Kole się wrzuca w nogi Wieteski i co? Zero reakcji sędziów z wozu. Dawno mnie tak mecz Legii nie wkur.... odpowiedz

AA - 54 minuty temu, *.virginm.net @Kibic(L): Przecież marciniak nie używa VAR to wiadomo nie od dziś.Masz racje remis na własne życzenie.Mecz był do wygrania.Szkoda tych dwóch punktów odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Przez dzbana wieteske tracimy 2 pkt... odpowiedz

Kałczinio - 1 godzinę temu, *.156.85 Czy Boruc strzeli gola? odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl Verbić na ostatnie minuty zobaczymy jak się zaprezentuje? odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 1 godzinę temu, *.datapacket.com No ten wszołek to nic nie gra melepeta odpowiedz

OLaf - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Krzeszczu 2.0: a który coś gra? odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ile płacą za karnego u buka? To już wiadomo ile ? odpowiedz

Placek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Karnego oczywiście nie było.Wieteska nawet nogi nie wyciągnął.Pacjent po prostu celowo po cwaniacku wpadł na niego,a łysy tylko na to czekał.Raków miał już 12 karnych w tym sezonie.Prawie w każdym meczu muszą mieć wapno widocznie odpowiedz

Leśny Dziadek - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @Placek: Wieteska zrobił jeden błąd - przyjął piłkę, jak przedszkolak, we własnym polu karnym. To czy był karny, czy nie, to już kwestia interpretacji sędziego. Kontakt był, może i naciągany, ale kto tak przyjmuje piłkę??? Trzeba było wyrąbać w trybuny. I to ma być reprezentant Polski... Chyba, że nie było komu robić za kelnera, na stołówce repry. To Micha wybrał odpowiednio... odpowiedz

Obserwator - 1 godzinę temu, *.orange.pl To jest masakra, jakie na tej stronie są marudy i ludzie którym tyłek miodem posmarujesz a on i tak powie że to gówno. Czytam to i jestem przerażony. Ludzie, co było w listopadzie?! Jak możecie krytykować Vukovica i wyzywać gościa, który podciągnął to wszystko do góry, wrócił po tym jak go zwolnili, stara się na nowo zbudować COKOLWIEK! Nikt nie jest idealny, każdy popełnia błędy, czasem całe serie, jesteśmy tylko ludźmi, ale gołym okiem widać, że najprawdopodobniej to nie my spadniemy, a Wisła, a tu tylko cały czas krytyka, krytyka, krytyka, wyzwiska, krytyka i tak w kółko, non stop. Pozdrawiam normalnych ludzi, którzy potrafią spojrzeć obiektywnie w danym momencie i docenić ludzi którzy ciągną to do przodu, a dla perfekcjonistow zza klawiatury, znawców wszystkich scenariuszy, palec środkowy! odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Var mógł to sprawdzić i ten ch .. też powinien podejść i obejrzec odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl Co myślicie o tym karnym?

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl @pawel: moim zdaniem Var powinien być chociaż czesto tak jest że główny daje wapno i var nie sprawdza wtedy odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @(L)ychu: sama sobie Legia winna. Zamiast wypier... piłkę jak najdalej to oni próbują klepać odpowiedz

Janek - 1 godzinę temu, *.125.100 Wieteska kretyn odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl ustawka odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl dzban wieteska - i on ma w kadrze grać? odpowiedz

Atmosferić - 58 minut temu, *.orange.pl @Po(L)ubiony: Jak Wszołek go wsadził jak źle przyjął i się gościowi wpieprzył w nogi... No debil poprostu. Ale to do niego podobne. To wręcz jego markowe zagranie. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Marciniak jest hamulcowym gry na boisku dzisiaj odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl czy oglądamy ten sam mecz Legia optyczna przewaga w tym meczu ?



Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Powoli się odradzamy odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.chello.pl Matko jedyna. Jaki ten Marciniak jest słaby. odpowiedz

Zduneq - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jaką ta ekstraklasa jest żenująca.

Wszołek przez pół roku zagrał może 45 minut w unionie Berlin a w tej śmiesznej lidze robi różnicę odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Zduneq: bo gola strzelił? odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Zduneq: Zagrał w Unionie tylko 17 min. A i w Legii jest słaby. Gdyby gamoń Lopes nie był jełopem to i tej bramki by Wszołek nie strzelił. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nareszcie coś gramy i zaczynamy kontrolować sytuację powoli jak w 2 połowie w Łęcznej. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gramy tak jak umiemy i jakie mamy umiejętności odpowiedz

Realista - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dziś Slisz i Celhaka przyzwoicie jak na razie odpowiedz

Walerian - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Realista: Slisz? A co ogladasz ? Gumisie? odpowiedz

Realista - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Walerian: Pare razy się dobrze zachował w obronie do przodu też błędów nie zrobił wielu odpowiedz

Antyczesio - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Walerian: na pewno nie to co ty odpowiedz

Jopel - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Antyczesio: ja mecz a ty co? Gimnastykę? odpowiedz

Antyczesio - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Jopel: zależy jaki mecz może innej ligi zagranicznej oglądasz? odpowiedz

Antyczesio - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dla mnie to każdy mecz tak może wyglądać aby 3 pkt były a dziś jak wygramy to trochę Raków nastraszymy przed meczem w PP przy okazji hehe odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak dziś wygramy to 6 pkt do Lechii i mecz z nimi. odpowiedz

Kibic z instagrama - 1 godzinę temu, *.plus.pl Styl nieważny aby wygrali i tak z tych marnych wkładów Vukovic wyciąga prawie maksa. Oprócz Josue nie ma tu żadnego co pociągnie grę po odejściu Luqinhasa i kontuzji Kapustki zostali sami drewniacy. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Sędzia masakra Niewulis i Petrasek przestawiają naszych a on nic jakby to był Jędrzejczyk to już by wyleciał. odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl jak na razie słaba Legia prowadzi z aspirantem do mistrza Polski hehe . czekam na drugą połowę czy rzeczywistość sie potwierdzi czy też Legia w brzydkim stylu wygra!!! odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Straszna męczarnia, ale najważniejsze że wygrywamy… Co by nie mówić to jednak kibice przyjezdni tez zrobiliby widowisko, a tak to piknik pod Jasną Górą… odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ciężki mecz ale w końcu Legia gra mądrze z pomysłem z kontry,a nie wali bezmyślnie głową w mur.Myślę,że po takim pressingu i intensywnej grze Raków może trochę paść w 2 połowie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Brak Mladenovica jest wyraźnie widoczny. Wygrywamy.I nie ma go nawet ławie, czyli jest nadzieja na zwycięstwo. odpowiedz

Gryfus - 2 godziny temu, *.tele2.se Tak trzymać Legia,pozdro że Szczecina odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Gryfus: Jak za starych-dobrych lat.My kibicujemy Pogoni,a Wy kibicujecie Legii.Legia-Pogoń. odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Celhaka !!!! odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl GOOOOOLLLLLLL BRAWOOOO LEGIOOOO odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl brawo. 1 akcja wystarczyła. odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl Co oni boją się atakować ? Vukovic im zakazał ? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @word!up: tak zakazal zeby mieć beke z takich jak ty odpowiedz

word!up - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @grzesiek: Wytrzyj gila ! odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ja tam o porażkę pretensji mieć nie będę bo jednak widać różnicę klas, ale ku...przyjęcie piłki to powinna być absolutna podstawa, Sliszowi piłka odskakuje na kilka metrow Rosołkowi tak samo, podania do przeciwnika, ciągle straty. Luzu rzekomo złapali a grają jak spętani odpowiedz

Miś - 2 godziny temu, *.inetia.pl No niestety znowu zaprosili tego palanta do komentowania w C+. Nie da się tego słuchać odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.aster.pl @WoLa: legalna transmisja meczu podatki płaci każdy nieważne czy to abonament za radio i tv . Sieci kablowe pokrywają ta transmisje bo płacą za Nas a Ja ogladam na monitorze i tyle w temacie odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Marciniak to jednak strasznie chu...owy sędzia... odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @jo: jednak? a to miałeś jakieś wątliwości? odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lopez : A co ma do tego partia? odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Dobry pressing rakowa - wiadomo bylo ze rakow tak zagra i vukovic nic z tym nie zrobil. Przeciez na rakow tez mozna wywierac presje ale nie wolnym pekhartem. odpowiedz

Serek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ale kopanina jak w jakiejś okręgówce odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Wchodzi Jędza łokciem jest żółta, wchodzi Petrasek to jest tylko delikatnie… do tego zwija się zawodnik z bólu po uderzeniu w głowę a ten łysy ciec nic…. odpowiedz

WoLa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie rozumiem jakim cudem ten Marciniak jeszcze sędziuje mecze mimo że każdy wie że się nie nadaje odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.cdn77.com Vikovic to amator nie trener, mogą nas dojechać. odpowiedz

eLo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: ciebie całe życie jadą... odpowiedz

O(L) AF - 3 godziny temu, *.aster.pl Obietkywnie patrząc, dzisiaj Legia przegra.Nie srajcie się w komentarzach . Wiem, wiecie najlepiej, najwięcej itd. Na teraz, liczy się fart. Pozdro. Obym się mylił. odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zagrać jak Villareal w Turynie albo jak Legia w Moskwie . odpowiedz

(L)... - 3 godziny temu, *.orange.pl Przepraszam, nie jestem zorientowany czemu nie ma Mladenowicia ? Kartki czy już pojechal na reprezentację ? Pozdrawiam... odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @(L)...: Kartki sprawdziłem, to nie to. Może kontuzja, a może niedogadanie, a najpewniej cieniutka forma. odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson . Jędrzejczyk . Wieteska . Hołownia

Slisz . Josue

Verbić . Rosołek . Muci

Włodarczyk odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl O proszę nie ma Boruca, Mladenovicia. Pojawił się Ribeiro, Hołownia, Verbic.

Skibicki już tradycyjnie na wycieczkę pojechał. odpowiedz

Dexter - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jacek Magiera z pewnością na trybunach w loży honorowej odpowiedz

LG - 2 godziny temu, *.chello.pl @Dexter: loża honorowa? Na Rakowie nie widziano ani nie słyszano. Chyba że o klatkę dla kibiców gości Ci chodzi. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl To będzie sprawdzian dla Miszty.Ciekawe ile dołoży od siebie? odpowiedz

