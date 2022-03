Konferencja pomeczowa

Vuković: Szanujemy ten punkt

Sobota, 19 marca 2022 r. 17:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Przyjeżdżając tutaj, niby człowiek spodziewał się trudnego meczu, ale dopiero boiskowe wydarzenia i doświadczenie bezpośrednie uświadamia, że jest to wymagający rywal i trudny teren do zdobycia. W pewnym momencie wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze. W pierwszej połowie nie mieliśmy sytuacji, ale stworzyliśmy jedną, którą wykorzystaliśmy.



- Na początku drugiej połowy mieliśmy kilka sytuacji, w których lepsze rozegranie mogło spowodować podwyższenie rezultatu, ale to się nie udało. Jeden błąd spowodował, że drużyna Rakowa się nakręciła na to, że może ugrać więcej. Uzyskali przewagę, ale ten remis jest wynikiem sprawiedliwym. Wynikiem, który szanujemy, bo nie łatwo go tutaj zdobyć.



- Tomas Pekhart ma uraz głowy, nie chcieliśmy ryzykować, gdy zgłosił, że dostał w głowę i jak najszybciej zrobiliśmy zmianę. Po badaniach się okaże czy jest możliwy jego udział w meczu reprezentacji Czech.