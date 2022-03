Papszun: Legia stanęła na nogi, ale jesteśmy trochę rozczarowani

Marek Papszun (trener Rakowa): Jesteśmy trochę rozczarowani, bo zrobiliśmy wystarczająco dużo, by wygrać, ale nie wygraliśmy. W pierwszej połowie dominowaliśmy i czekaliśmy aż wpadnie pierwsza bramka, ale tak to w piłce bywa... za łatwo jak na nas straciliśmy gola. Liczyłem na to, że wskazówki przekazane w przerwie zadziałają, ale wyszliśmy na drugą połowę źle i pierwsze 15 minut było bardzo trudne. Notowaliśmy dużo strat i przeciwnik mógł coś z tego zrobić, ale w sumie niewiele z tego wynikało. Duże gratulacje dla drużny, że potrafiła się odbić w tym trudnym momencie i zdominowała rywala, stworzyła 4 sytuacje, które powinny dać nam zwycięstwo. Przeciwnik nam nie zagroził. Z mojej perspektywy jesteśmy trochę zawiedzeni, że nie wygraliśmy ale tak jak mówiłem przed meczem: graliśmy z mistrzem Polski i drużyną, która wyszła z kryzysu. To są piłkarze i drużyna, która stanęła na nogi i jeszcze w tej lidze trochę punktów zdobędzie. Mam nadzieję, że z naszymi rywalami także.

L - 17 minut temu, *.t-mobile.pl Panie Marku, jeśli chce Pan wygrywać mecze to proponuje kupić napastnika bo tyle sytuacji co wy kreujecie i nie wykorzystujecie to nikt tak nie robi. odpowiedz

Marek - 5 minut temu, *.t-mobile.pl @L : Kupimy kilku klasowych graczy po sezonie. My będziemy grać w pucharach. odpowiedz

