Johansson: Nie dopisało nam szczęście

- Graliśmy przeciwko silnej drużynie, częściej od nas posiadali piłkę, lecz nasz plan był inny i go realizowaliśmy. Niestety, nie dopisało nam szczęście i straciliśmy gola z rzutu karnego. Przywozimy stąd ważny punkt - powiedział po meczu z Rakowem Częstochowa Mattias Johansson. - Myślę, że w obronie graliśmy bardzo solidnie i nie pozwalaliśmy rywalowi na wiele. Mały błąd zdecydował o karnym. Wiedzieliśmy, że Raków ma dobrych graczy, chcieliśmy zaskoczyć ich kontratakami. - Przerwa reprezentacyjna pozwoli zawodnikom, którzy nie jadą na zgrupowania swoich kadr, naładować nieco baterie. Następnie musimy kontynuować ciężką pracę. W ostatnich sześciu spotkaniach zanotowaliśmy pięć zwycięstw i jeden remis, więc musimy podążać tą drogą.

Legia mistrz - 9 minut temu, *.t-mobile.pl Proste straty piłek stają się irytujące szczególnie przy grze w przewadze 1 zawodnika odpowiedz

tomciob - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Nic dodać ani ująć. Cieszę się że gra Pan w tej drużynie i daje jej dużo jakości. Tak trzymać odpowiedz

