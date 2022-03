Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Poniedziałek, 21 marca 2022 r. 11:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz w Częstochowie przyznaliście Pawłowi Wszołkowi. Występ strzelca bramki oceniliście na 4,1 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Jurgen Celhaka i Josue. Najniższa ocena trafiła do Rafaela Lopesa - 2,8. W sumie oceniało 785 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.



Wszołek 4,1

Celhaka 4,0

Josue 4,0

Miszta 3,8

Johansson 3,8

Rosołek 3,8

Rose 3,7

Slisz 3,6

Verbić 3,3

Jędrzejczyk 3,1

Yuri Ribeiro 3,0

Pekhart 3,0

Wieteska 2,9

Rafael Lopes 2,8