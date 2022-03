U-18: Szwajcaria 2-2 Polska. Występ Kamińskiego

Prowadzona przez Marcina Brosza reprezentacja Polski do lat 18 zremisowała 2-2 (0-2) w pierwszym z dwóch meczów towarzyskich ze Szwajcarią. W wyjściowym składzie wyszedł na boisko legionista, Wiktor Kamiński. Przebywał na murawie 45 minut. U-18: Szwajcaria 2-2 (2-0) Polska Malko Sartoretti 17, Dion Kacuri 23 - Tomasz Pieńko 76, 82 Szwajcaria: 1. Tim Spycher - 2. Daniel Denoon, 5. Mischa Beeli, 4. Roggerio Nyakossi, 3. Leny Meyer - 8. Dion Kacuri (77, 26. Lois Ndema Mbongué), 6. Leon Avdullahu, 10. Ronaldo Dantas Fernandes, 7. Amin Hajoubi (68, 17. Luuk Breedijk) - 9. Malko Sartoretti (77, 19. Nico Rissi), 11. Momodou Jaiteh (68, 23. Alexandre Patrício) Polska: 1. Bartłomiej Maliszewski - 6. Łukasz Gerstenstein (46, 23. Dawid Bugaj), 5. Filip Koperski, 4. Miłosz Matysik, 3. Igor Drapiński, 2. Miłosz Brzozowski - 10. Kacper Urbański (61, 16. Antoni Kozubal), 7. Krystian Borecki (46, 20. Tomasz Pieńko), 8. Maxi Oyedele (61, 17. Iwo Kaczmarski) - 11. Jan Żuberek (61, 24. Piotr Starzyński), 9. Wiktor Kamiński (46, 19. Norbert Pacławski) żółta kartka: Pacławski

