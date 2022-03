U-18: Szwajcaria 0-1 Polska. Gol Kamińskiego

Prowadzona przez Marcina Brosza reprezentacja Polski do lat 18 (rocznik 2004) wygrała 1-0 w drugim meczu towarzyskim ze Szwajcarią. Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się remisem 2-2. W 73. minucie na boisku pojawił się jedyny powołany zawodnik Legii, Wiktor Kamiński i minutę później zdobył zwycięską bramkę U-18: Szwajcaria 0-1 (0-0) Polska 0-1 - 74' Wiktor Kamiński Polska: 1. Oliwier Zych (84' 12. Sławomir Abramowicz) - 5. Dawid Bugaj (83' 24. Kacper Urbański), 3. Jan Ziewiec, 2. Mateusz Lipp, 4. Jakub Okusami - 7. Piotr Starzyński, 6. Antoni Kozubal, 10. Iwo Kaczmarski (46' 17. Krystian Borecki), 11. Norbert Pacławski (46' 16. Łukasz Gerstenstein) - 9. Mateusz Chmarek (46' 18. Jakub Lutostański, 73' 19. Wiktor Kamiński), 8. Tomasz Pieńko (57' 20. Jan Żuberek)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.