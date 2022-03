U-21: Izrael 2-2 Polska. Występ Miszty

Cezary Miszta rozegrał 90 minut w meczu eliminacji mistrzostw Europy U-21, w którym reprezentacja Polski zremisowała 2-2 na wyjeździe z reprezentacją Izraela. Po pierwszych 45 minutach "Biało-Czerwoni" prowadzili 1-0 po bramce Adriana Benedyczaka. Po zmianie stron rywale strzelili dwie bramki, ale do remisu w 78. minucie doprowdził Jakub Kamiński. Całe spotkanie bramki Polski strzegł bramkarz Legii Cezary Miszta . 29 marca w Zabrzu Polacy zmierzą się z Węgrami. U-21: Izrael 2-2 (0-1) Polska 0-1 - 10' Adrian Benedyczak 1-1 - 50' Liel Abada 2-1 - 73' Omri Gandelman 2-2 - 78' Jakub Kamiński Polska: Cezary Miszta - Konrad Gruszkowski (80' Bartosz Białek), Kamil Piątkowski, Ariel Mosór, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski (69' Mariusz Fornalczyk) - Kacper Kozłowski (80' Maciej Żurawski), Łukasz Poręba (89' Ben Lederman), Michał Karbownik (69' Michał Skóraś), Adrian Benedyczak - Jakub Kamiński Izrael: Daniel Peretz - Karm Jaber, Or Blorian (63' Ziv Morgan), Gil Cohen (46' Osher Davida), Ido Shahar, Omri Gandelman - Suf Podgoreanu, Doron Leidner, Eden Karzev, Mohammad Kanaan (86' Ilay Elmkies) - Liel Abada żółte kartki: Gandelman, Leidner, Karzev (Izrael) - Piątkowski (Polska)

