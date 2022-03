U-21: Polska 1-1 Węgry. Występ Miszty

W meczu eliminacji mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 zremisowała z Węgrami 1-1. Bramka dla Węgrów padła w 35. minucie. Do wyrównania doprowadził z rzutu karnego w doliczonym czasie gry Michał Skóraś. Pełne spotkanie rozegrał bramkarz Legii Warszawa, Cezary Miszta. U-21: Polska 1-1 (0-1) Węgry 35' 0-1 Andras Nemeth 90+5' 1-1 Michał Skóraś Polska: 1. Cezary Miszta, 21. Michał Skóraś, 4. Kamil Piątkowski, 6. Łukasz Poręba, 14. Jakub Kiwior, 16. Michał Karbownik, 20. Nicola Zalewski (46' 23. Mariusz Fornalczyk), 8. Maciej Żurawski (11. Filip Marchwiński), 10. Kacper Kozłowski (81' 3. Krzysztof Kubica), 7. Jakub Kamiński, 9. Adrian Benedyczak (66' 17. Bartosz Białek) Węgry: 1. Krisztian Hegyi, 8. Aron Csongvai (75' 11. Alen Skribek), 4. Botond Balogh, 23. Attila Mocsi, 5. Patrick Iyinbor, 19. Milos Kerkez (86' 16. Sandor Hidi), 14. Norbert Szendrei (80' 18. Marton Radics), 17. Peter Barath, 6. Mihaly Kata, 7. Tamas Kiss (76' 13. Oliver Tamas), 9. Andras Nemeth żółte kartki: Kozłowski, Kiwior, Piątkowski - Barath, Iyinbor, Balogh, Hidi, Hegyi, Tamas Tabela: 1. Niemcy 7 18 25-8 2. Izrael 7 16 17-8 3. Polska 8 15 20-7 4. Węgry 8 11 14-13 5. Łotwa 7 3 4-17 6. San Marino 7 0 0-27

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

PawLo - 3 godziny temu, *.mm.pl I znowu brama puszczona ehhhh ręcznik !!! odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl @PawLo: A widziałeś co robiła obrona, czy po prostu powtarzasz 'ręcznik, ręcznik' jak uparty osioł? Ta bramka mu wstydu nie przynosi. odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Szkoda straconych punktów. Teoretycznie (tak, wiem) jest jeszcze szansa na baraże, ale musielibyśmy wygrać z Niemcami i liczyć na dobre dla nas wyniki innych drużyn. Czarno to widzę. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.