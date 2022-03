Sparing: Legia Warszawa 2-3 Widzew Łódź

Komentarze (33)

Telewidz - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Pozostaje pogratulować Łodzianom i Warszawiakom też że się nie pozabijali. odpowiedz

Autor - 17 minut temu, *.162.152 @Telewidz : łodzianom i warszawianom, Warszawiaków to tu jak na lekarstwo odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Kiedyś też byłem na takim meczu z Widzewem i przegraliśmy 2:3...:)

Ale wtedy straciliśmy mistrza Polski... odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @gazza: wtedy to mecz był perfidnie sprzedany. odpowiedz

Legia mistrz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak spadnie y to nie będzie lekko i powrót niepewny. Oby nie odpowiedz

singspiel - 28 minut temu, *.7.76 @Legia mistrz: weź proszki. ulży ci odpowiedz

Co zrobisz jak nic nie zrobisz. - 2 godziny temu, *.optonline.net Forum na legionistach nie zawodzi, jak zwykle wysyp frustratów i innych niedoje..ńców.

odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ludzie, płaczecie jakbyśmy właśnie przegrali jakieś derby Polski, a to sparing z wszawym Widzewem. Jak o mnie chodzi, możemy dostawać w tych sparach nawet 0-5, byle byłoby miejsce w górnej połowie tabeli i PP na koniec sezonu. Tyle w temacie odpowiedz

Reader - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ja:

dokładnie, panie kolego

przejmować się jakim tam sparingiem bez żadnego znaczenia odpowiedz

Lejący przez mur - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Ja: może być 0:5 ale nie z nimi odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.27 @Lejący przez mur: no z nimi może nie wypada ale to test mecz a nie walka o punkty o prestiż . Zresztą fakty są takie że test to test nie powodu do jakiegoś lamentowania odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Pięknie, przegrywamy nawet z jakimś pierwszoligowcem... odpowiedz

Nie ośmieszaj się - 2 godziny temu, *.optonline.net @Yeti: masz chwile radości przy okazji sparingu. odpowiedz

Spoko 13 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Yeti: Legia??? A co to za drużyna? odpowiedz

Żryj gruz - 2 godziny temu, *.optonline.net @Spoko 13: Mistrz Polski i najbardziej utytułowany zespół w ekstraklasie odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.27 @Spoko 13: ile masz lat? Ja prawie 50 i od ponad 30 jestem z tym klubem o którym Ty zadajesz pytanie co to za klub. Różne chwile były ale nigdy nie zwątpiłem w ten klub i jak jeszcze raz zadasz to pytanie to pomyśl odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Kiedys tez byl taki wynik tylko byl bardzo wazny mecz odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.27 @exsa: no tak zgadza się 2-3 pamietam jak dziś emocje niesamowite i jeszcze kontuzja sędziego która teraz wydaje się z perspektywy czasu wszystko odmieniła niestety odpowiedz

danek - 3 godziny temu, *.chello.pl Widzewa interesuje gra o punkty a nie sparing ze słabą Legią odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @danek: he, he, niezły troll, dać mu piwa ; ) odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.27 @danek: w sparingach mocarze hehe a w PP wpier...ol dwa razy w ostatnich latach odpowiedz

Mark - 3 godziny temu, *.orange.pl W Łodzi dzisiaj święto bo Widzew wygrał w sparingu z Legia xD

A tak poważnie, Boruc to już tylko emerytura. odpowiedz

Ogień widzewski - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Mark:

W Ursusie,Łomiankach,Wołominie,Pruszkowie powód do zadumy...Nawet w sparingach z Widzewem grającym o ligę niżej nie da się wygrać...Aż strach pomyśleć co będzie jak się Widzew wzmocni,po awansie.....:)) odpowiedz

Dobromir - 2 godziny temu, *.optonline.net @Ogień widzewski: po jakim awansie ? odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.27 @Ogień widzewski: twój nick wskazuje ze ogniomistrz z lat 90-tych myslę że najpierw widzew musi awansować a dopiero wtedy będą derby Polski jak to sie okreslało w tamtych 90-tych latach a do tego jeszcze dużoo widzewowi brakuje odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kto strzelil? odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.vectranet.pl boruc i wszystko jasne odpowiedz

Rrr - 3 godziny temu, *.chello.pl Jprdl znowu ten boruc. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl 2:3 z widzewem złe wspommienie odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl " Gratulacje " ...połowa z tego składu na aut od nowego sezonu........... odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.inetia.pl Kun nie jest czasem na zgrupowaniu kadry? odpowiedz

Pinter - 3 godziny temu, *.chello.pl @Adam:

chyba jego brat odpowiedz

Sobo(L)ew. - 3 godziny temu, *.255.115 @Adam: ale on nie jest z widzewa odpowiedz

