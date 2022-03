U-20: Czechy 2-0 Polska. Występ Tobiasza

Reprezentacja Polski do lat 20 prowadzona przez Miłosza Stępińskiego przegrała 0-2 (0-1) w wyjazdowym meczu Elite League z Czechami. 45 minut rozegrał wypożyczony z Legii Warszawa do Stomilu Olsztyn Kacper Tobiasz. U:20: Czechy 2-0 (1-0) Polska Marek Icha 30, Filip Firbacher 60 Czechy: 16. Adam Stejskal - 12. Josef Koželuh (63, 17. Petr Jaroň), 5. Denis Donát, 18. Tomáš Vlček, 2. Martin Suchomel - 22. David Pech (90, 13. František Matys), 8. Jakub Křišťan (80, 10. Petr Pudhorocký), 21. Marek Icha (80, 6. Tomáš Jonáš), 20. Adam Ritter (62, 11. Vojtěch Novák), 14. Samuel Šigut (46, 7. Matyáš Kozák; 90, 15. Filip Šilhart) - 9. Filip Firbacher (62, 19. Antonín Svoboda) Polska: 12. Kacper Bieszczad (46, 22. Kacper Tobiasz) - 4. Aleksander Paluszek (46, 3. Jakub Szymański), 5. Kacper Łopata, 21. Kryspin Szcześniak (66, 19. Maksymilian Tkocz) - 11. Mateusz Żukowski, 23. Karol Struski (46, 16. Jakub Kałuziński), 6. Łukasz Łakomy (76, 2. Jakub Bieroński), 7. Arkadiusz Pyrka (46, 17. Filip Szymczak), 18. Dominik Piła (46, 10. Olaf Kobacki), 20. Radosław Gołębiowski (46, 13. Jakub Iskra; 83, 8. Bartosz Talar) - 9. Łukasz Zjawiński (66, 15. Fryderyk Gerbowski) żółte kartki: Koželuh - Szymczak Tabela: 1. Niemcy 6 10 9-3 2. Włochy 6 9 13-5 3. Portugalia 7 9 9-6 4. Rumunia 7 9 8-22 5. Polska 7 8 8-7 6. Norwegia 5 8 7-9 7. Anglia 5 7 12-6 8. Czechy 7 7 6-14

