Jedziemy na MŚ!

Polska 2-0 Szwecja

Wtorek, 29 marca 2022 r. 22:46 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski wygrała baraż o mistrzostwa świata ze Szwecją i może już bukować bilety do Kataru! Zwycięskie gole padły po przerwie. Najpierw do siatki z rzutu karnego trafił Robert Lewandowski, a potem wynik ustalił Piotr Zieliński, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem przeciwników. Brawo! Na to spotkanie powołany był Mateusz Wieteska, który cały czas siedział na ławce rezerwowych.



Początek spotkania był wyrównany, chociaż groźniej bywało pod polem karnym Polaków. Po kilkunastu minutach od rozpoczęcia gry o krok od wyprowadzenia Szwedów na prowadzenie był Emil Forsberg. Pomocnik gości dostał podanie ze środka pola, wpadł w szesnastkę gospodarzy, jednak bardzo dobrą interwencją popisał się Wojciech Szczęsny. Już chwilę wcześniej golkiper "biało-czerwonych" stanął na wysokości zadania, kiedy pewnie wyłapał próbę z dystansu Alexandra Isaka. Były to pierwsze poważne ostrzeżenia dla naszych reprezentantów tego wieczoru. Gracze Czesława Michniewicza wreszcie odgryźli się w 26. minucie. Wówczas Sebastian Szymański dograł futbolówkę wzdłuż bramki, dobrze odnalazł się Matty Cash, ale niestety zabrakło mu precyzji. Trzy minuty potem sprawdzona została wreszcie czujność na linii Robina Olsena. Bramkarz reprezentacji Szwecji pewnie interweniował po uderzeniu zza pola karnego Jana Bednarka. Był to zdecydowanie najlepszy okres gry Polaków w pierwszej połowie, ponieważ potem z biegiem czasu ponownie do głosu zaczęli dochodzić przyjezdni. Ostatecznie do końca pierwszych 45 minut utrzymał się co prawda wynik remisowy, jednak trzeba uczciwie przyznać, że lepszą drużyną byli Szwedzi.



Druga połowa znakomicie rozpoczęła się dla Polaków! Faulowany w polu karnym Szwedów był Grzegorz Krychowiak, który dopiero co pojawił się na boisku i sędzia słusznie wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł niezawodny Robert Lewandowski i spokojnym strzałem po ziemi pokonał Olsena. Szwedzi od razu rzucili się do odrabiania strat, jednak na szczęście bardzo dobrze grali polscy defensorzy. Po godzinie gry zza pola karnego mocno strzelił jeden z rywali, jednak piłka po odbiciu się od jednego z Polaków wylądowała w rękach Szczęsnego. Za moment było już bardzo blisko wyrównania. Forsberg doszedł do podania ze skrzydła i znakomitą paradą popisał się Szczęsny, wygrywając ze Szwedem pojedynek sam na sam i ratując tym samym polską reprezentację.



W 63. minucie na odważną próbę z dystansu zdecydował się Jakub Moder. Dobrze ustawiony przed bramką był jednak Olsen, który pewnie interweniował. Pięć minut potem sprawdzona została czujność Szczęsnego. Technicznie z ok. 18 metra piłkę kopnął Mattias Svanberg, ale w żaden sposób nie mogło to zaskoczyć podstawowego golkipera Juventusu. W 72. minucie drugi gol dla Polaków! Piotr Zieliński przechytrzył defensorów, ruszył sam na bramkarza, którego pokonał precyzyjnym strzałem w krótki róg! Fatalny błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił chwilę wcześniej ogromny błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił Marcus Danielson. Gospodarze ruszyli do ataków i kwadrans przed końcem byli o włos od rozstrzygnięcia losów awansu - dwukrotnie cudownie interweniował jednak Olsen. Bramkarz Szwedów najpierw odbił poza linię główkę Jana Bednarka, a za kilkadziesiąt sekund Roberta Lewandowskiego. W ostatniej minucie podstawowego czasu raz raz jeszcze nieprawdopodobny tego wieczoru Olsen. Tym razem Szwed instynktownie odbił strzał Lewandowskiego z najbliższej odległości...



Polska 2-0 (0-0) Szwecja

1-0 Lewandowski 49'

2-0 Zieliński 72'



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 2. Matty Cash, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 18. Bartosz Bereszyński - 20. Piotr Zieliński (89, 7. Adam Buksa), 16. Krystian Bielik, 6. Jacek Góralski (46, 10. Grzegorz Krychowiak), 8. Jakub Moder, 17. Sebastian Szymański - 9. Robert Lewandowski.



Szwecja:

1. Robin Olsen - 2. Emil Krafth, 3. Victor Lindelöf, 4. Marcus Danielson (79, 11. Zlatan Ibrahimović), 6. Ludwig Augustinsson - 21. Dejan Kulusevski, 20. Kristoffer Olsson (80, 16. Jesper Karlsson), 13. Jesper Karlström (67, 19. Mattias Svanberg), 22. Robin Quaison (66, 17. Anthony Elanga), 10. Emil Forsberg - 9. Alexander Isak.



żółte kartki: Góralski, Moder, Lewandowski, Bielik - Isak, Kulusevski.



sędziował: Daniele Orsato (Włochy).

widzów: 54 078.