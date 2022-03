Komplet na ligowym meczu Rakowa z Legią

Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Rakowa z Legią rozeszły się w przedsprzedaży. W Częstochowie sprzedawano wejściówki w pakiecie na wcześniejsze spotkanie ze Stalą Mielec, a później pozostałe bilety jedynie na mecz z Legią. Sobotni mecz na stadionie w Częstochowie obejrzy 4200 kibiców. Na trybunach zabraknie fanów z Łazienkowskiej, bowiem gospodarze nie otrzymali pozwolenia na przyjęcie zorganizowanej grupy kibiców gości. Raków rozpoczął już też sprzedaż biletów na mecz 1/2 finału Pucharu Polski, który odbędzie się w środę, 6 kwietnia o 18:00. Bilety na pucharowe spotkanie kosztują od 15 do 35 zł (ulgowe) oraz od 30 do 45 zł (normalne). Otwarta sprzedaż wejściówek na półfinał PP rozpocznie się w sobotę.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rakow - 2 godziny temu, *.net.pl Redakcjo, "stadion" Rakowa ma 5200 miejsc i tyle tez bedzie jutro osob na meczu odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Na kogo ci ludzie przychodziliby, gdybyśmy stąd spadli...? odpowiedz

Adam gb - 3 godziny temu, *.235.209 Teraz władze warszawy nie wyrażą zgody na przyjazd kibiców rakowa…żeby było fair play…???? odpowiedz

wyjazdowicz - 3 godziny temu, *.46.112 logiczne i wogole to nie powinno dziwic

przyjezdza Legia wiec tam gdzie sie pojawia to praktycznie zawsze jest komplet albo rekord stadionu (o ile sie jeszcze da ) albo rekord sezonu

a potem kolejny rywal i bańka pęka

to tylko swiadczy o tym ze ci co nie chodza na mecze a przychodza gdy gra Legia przychodzą dla Legii



swoja drogą 4200 w duzym miescie to troche kpina tam powinnien byc stadion na conajmniej 8-10k



tak sobie sprawdziłem na 90minut

Warta-Legia 3871 kolejny mecz u siebie 1826 z Jagą

Wisła-Legia 23 717 kolejny u siebie 15 869 z Lechią

Slask-Legia 21 997 kolejny u siebie 8087 z PLockiem



itd itd

odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @wyjazdowicz:

No tak jak u nas pustki na trybunach to trzeba szukać pretekstu czemu u innych trybuny się zapełniają.....Naprawdę z takim myśleniem to ciągły zjazd w dół jest nieunikniony.. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.