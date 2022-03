Filip Mladenović z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Serbii na mecze towarzyskie z Węgrami i Danią. Spotkanie z Węgrami odbędzie się 24 marca w Budapeszcie, a z Danią 29 marca w Kopenhadze.

Pawciu - 29 minut temu, *.mm.pl Z taka forma to raczej jako... odpowiedz

Stefan - 58 minut temu, *.chello.pl Nie wiedziałem że Serbia ma reprezentację w AMP Futbolu odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl W takiej formie to tylko Legii wstyd przyniesie...

A najgorsze jest to, że to naprawdę dobry grajek, tylko w tym roku gra piach... odpowiedz

Ależ ta reprezentacja musi być słaba... - 1 godzinę temu, *.orange.pl ...prawie jak polonia Warszawa. odpowiedz

. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ten paralityk odpowiedz

miron - 1 godzinę temu, *.206.47 Współczuję odpowiedz

