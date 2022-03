Pekhart powołany do reprezentacji

Piątek, 18 marca 2022 r. 15:39 źródło: 90minut.pl

Tomáš Pekhart z Legii Warszawa został dodatkowo powołany do kadry Czech na baraże o awans do mistrzostw świata. W półfinale Czesi zmierzą się ze Szwecją, a w przypadku awansu do finału z reprezentacją Polski. W wypadku porażki w meczu półfinałowym Czesi rozegrają mecz towarzyski z wygranym z pary barażowej Walia-Austria. Spotkanie ze Szwecją odbędzie się 24 marca, a mecz z Polską lub wygranym z pary Walia-Austria zaplanowano na 29 marca.