II tom "Remanentu" Jerzego Chromika - KONKURS!

Sobota, 19 marca 2022 r. 07:50 Redakcja

2 marca tego roku, w 101. rocznicę urodzin Trenera Tysiąclecia nakładem Wydawnictwa SQN ukazała się książka pt. "Remanent 2. Kalendarze Kazimierza Górskiego". Jerzy Chromik przedstawił w niej pół wieku z życia legendarnego szkoleniowca, przeprowadził wywiad m.in. z Markiem Pietruszką, byłym prezesem warszawskiej Legii i podzielił się zbiorem korespondencji z finałów mistrzostw świata rozegranych w 1990 roku we Włoszech. Jego publikacja została wydana nieprzypadkowo w kolorze zielonym. Dziś możecie wygrać 8 egzemplarzy tej pozycji na naszej stronie - szczegóły poniżej



Książka jest dostępna na https://bit.ly/legia-kgorski



Fragment książki



Po losowaniu grup finałowych trzeba było znaleźć odpowiednie lokum dla drużyny. Opowiadałem się za hotelem z dala od Stuttgartu. Były trener reprezentacji gospodarzy mistrzostw – Herberger – polecił mi Murrhardt, miasteczko emerytów, 40 km od centrum Stuttgartu. Górki, las, idealne boisko, basen, gabinety odnowy. A jak się okazało, właściciel chciał nam nieba przychylić.



To prawie jak w piosence. Najtrudniejszy pierwszy mecz. 3:2 z Argentyną. Gładkie zwycięstwo z Haiti 7:0 i ostatnie spotkanie z Włochami. Traktujemy je prestiżowo. Ze zwycięstwa najbardziej cieszą się... Argentyńczycy. Wychodzą z grupy. Murrhardt szaleje, dwa razy w roku na święta. Za naszą sprawą po raz trzeci. Miasto oświetlone rakietami. W naszej ekipie nastrój euforii. Następnego dnia wieczorem całe kierownictwo ekipy gdzieś znika. Ja interesuję się przede wszystkim piłkarzami. O ustalonej godzinie nie wraca mi trzech. Fiszer i Gorgoń są spóźnieni nieznacznie i po kilku lampkach. Adam Musiał notuje pół godziny w rozkładzie. Dopijam drugą kawę i witam go surowo. Długo nie mogę zasnąć. Dręczy mnie podstawowe pytanie – czy mogę dopuścić, aby zespół po wyjściu z grupy wyhamował, rozmienił się na drobne. Postanawiam wykorzystać wykroczenie piłkarza. Rano zgłaszam prezesowi Majowi o incydencie i wnioskuję o usunięcie Musiała z kwatery. Zdziwienie. Pomimo prób zmiękczenia upieram się przy swoim. Szef ekipy po konsultacjach zamienia mój wniosek na karę finansową. Nie chodziło mi o odesłanie gracza Wisły, a raczej o wstrząs w drużynie. Cel osiągnąłem.



Musiał nie zagrał ze Szwecją, ale nie dlatego męczyliśmy się ze Skandynawami. To był dobry zespół. Po wygranej z Jugosławią doszło do meczu z gospodarzami. Stadion Leśny we Frankfurcie tego dnia powinien nazywać się Deszczowy. Po meczu na Wembley pierwszy złożył mi gratulacje trener RFN, Helmut Schoen. I omal tego nie musiał żałować. Widziałem, jak trzęsły mu się ręce na pomeczowej konferencji, kiedy już było po wszystkim. Müller oszukał Jana Tomaszewskiego. Na pocieszenie mieliśmy zagrać ze sławnymi przeciwnikami – Brazylią w tzw. małym finale. Grześ Lato raz jeszcze urwał się obrońcom i przyszło nam odebrać srebrne medale. Trzecie miejsce na świecie. I to jest w sporcie najpiękniejsze. Małe Murrhardt i niedoceniana Polska święciły swój triumf.



Często zadawano mi pytanie, co ja z tego miałem. Nowe, większe mieszkanie na ulicy Madalińskiego i wreszcie kilka kopert. Do tej pory po meczach reprezentacji sporządzałem listę piłkarzy do udziału w premii. Dopisywałem przez przekorę nazwisko Strejlaua i swoje. Zawsze to pismo wracało od księgowego takie samo. Dwa ostatnie nazwiska skreślano czerwonym flamastrem. Trenerzy grali za darmo, bo nie było stosownego przepisu.



Książka jest dostępna na https://bit.ly/legia-kgorski





KONKURS