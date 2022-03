Rose powołany do reprezentacji

Lindsay Rose z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Mauritiusa na dwumecz eliminacji Pucharu Narodów Afryki z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą. Mecze zostaną rozegrane 24 i 27 marca w Saint Pierre na Mauritiusie.

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gratuluję. A odpowiedz

polska język trudna język - 1 godzinę temu, *.chello.pl "Wyspami Świętego Tomasza i Książęca" odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ja pier..le jacy rywale.Brzmi to jak jakis mecz na festynie.

Tacy to reprezentanci u nas.A w dupoklasie nie potrafią trzech podań wymienić. odpowiedz

