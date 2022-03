Debiut Verbicia w Legii

W zremisowanym 1-1 meczu z Rakowem Częstochowa zadebiutował w barwach Legii Warszawa zadebiutował Benjamin Verbić. Pomocnik wszedł na boisko w 87. minucie za Macieja Rosołka. Nie miał zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności, ale pokazał się z dobrej strony.

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Uwazam ze kazdy kto zastapi lopesa bedzie lepszy. Na tego paralityka nie da sie patrzec. Ryzyk- fizyk dawac tego nowego, moze bedzie lepiej. odpowiedz

