Przerwana rewanżowa walka Wrzoska z Harim

W rozegranej w Belgii walce w ramach Glory 80, legionista, Arkadiusz Wrzosek był bliski ponownego pokonania legendy kick-boxingu, Badra Hariego. Walka zawodników, jak i cała gala została przerwana przez zamieszki na trybunach, które rozpoczęli Marokańczycy. Arek Wrzosek mógł liczyć na doping licznej grupy kibiców Legii i FC Den Haag. Wrzosek pod koniec drugiej rundy świetnie trafił kolanem z wyskoku swojego rywala, do czego dołożył jeszcze jedno uderzenie, po czym Hari był liczony i wstał dopiero przy siedmiu. Marokańczyka uratował gong kończący tę rundę... a następnie jego kibice. Kiedy Marokańczyk był jeszcze zamroczony, długa przerwa na pewno znacznie pomogła jemu, a mogła wybić z rytmu rozkręcającego się legionistę. Początkowo wydawało się, że przerwa pomiędzy drugą i trzecią rundą potrwa kilka minut z powodu awantur na trybunach, ale ostatecznie organizatorzy postanowili, ze względów bezpieczeństwa przedwcześnie zakończyć całą galę, bez orzekania zwycięzcy walki. Po sześciu minutach walki, przewagę miał legionista (na kartach punktowych prowadził 19-18), który był na najlepszej drodze do ponownego pokonania Hariego.

