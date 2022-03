Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 19 marca 2022 r. 21:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 3-1 Wartę Poznań. Zespoły U17 i U15 zremisowały na wyjeździe z Polonią, odpowiednio 1-1 i 2-2. Legia U16 wygrała 6-1 z Wisłą Płock w Ekstralidze U16. Trampkarze LSS zremisowali 1-1 z Pogonią Siedlce '08 w swoim pierwszym meczu po awansie do I ligi mazowieckiej U14. Gracze z drużyn U13 i U12 zaprezentowali się dobrze w meczach z Jagiellonią. Legia U11 zmierzyła się z Rakowem Częstochowa



CLJ U18: Legia Warszawa 04 3-1 Warta Poznań 04

Gole:

1-0 17 min. Patryk Romanowski (rzut karny)

2-0 29 min. Marcel Krajewski (as. Oskar Lachowicz)

3-0 43 min. Marcel Krajewski (as. Jordan Majchrzak)

3-1 84 min.



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski (60' Jakub Rutkowski), Patryk Romanowski – Kacper Knera (46' Patryk Bek), Oskar Lachowicz [05](72' Fryderyk Janaszek), Maddox Sobociński – Jakub Jędrasik [05](46' Dawid Kiedrowicz), Jordan Majchrzak, Marcel Krajewski (60' Kuba Wiśniewski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: MKS Polonia Warszawa 05 1-1 (1-0) Legia Warszawa U17

Gole:

1-0 45+1 min. Kacper Śmiglewski (as. Mateusz Paradowski)

1-1 54 min. Kacper Bogusiewicz (rzut wolny)



Strzały (celne): Polonia 15 (8) - Legia 10 (5)



Legia: Jakub Murawski – Rafał Boczoń [06] Ż, Bartosz Płocki, Hubert Dorczyk, Jakub Grzejszczak [06] – Bartosz Mikołajczyk (Kpt) Ż, Kacper Bogusiewicz (76' Fryderyk Misztal [06]), Maksymilian Stangret – Franciszek Saganowski [06](86' Jakub Kowalski), Tomasz Rojkowski, Wiktor Puciłowski. Rezerwa: Franciszek Chojak, Ignacy Morawski

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Ekstraliga U16: Legia Warszawa 06 6-1 (4-0) Wisła Płock '06

Gole:

1-0 3 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Żewłakow)

2-0 12 min. Igor Skrobała (as. Jakub Żewłakow)

3-0 23 min. Cyprian Pchełka (as. Oliwier Olewiński)

4-0 42 min. Cyprian Pchełka (as. Jakub Żewłakow)

5-0 60 min. Mateusz Sitek (as. Bartosz Dembek)

6-0 65 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński)

6-1 75 min. Szymon Leśniewski (rzut karny)



Legia: Wojciech Banasik (46' Hubert Nowak) – Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Kacper Potulski [07], Oliwier Olewiński – Oskar Melich, Jakub Żewłakow, Piotr Zieliński – Igor Skrobała (63' Antoni Majchrowski), Mateusz Sitek (63' Przemysław Mizera), Cyprian Pchełka

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: MKS Polonia Warszawa 07 2-2 (2-0) Legia Warszawa 07

Gole:

1-0 2 min. Dawid Radomski

2-0 26 min. Mateusz Jałeczko (as. Sebastian Baranowski z wolnego)

2-1 60 min. Antoni Klukowski b.a.

2-2 66 min. Stanisław Gieroba b.a.



Strzały (celne): Polonia 13 (6) - Legia 22 (11)



Legia: Konrad Kassyanowicz – Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec Ż(51' Dawid Foks) – Jan Leszczyński (66' Maksymilian Michałowski), Aleksander Iwańczyk, Jakub Adkonis – Igor Busz, Stanisław Gieroba, Miłosz Kaczmarek (51' Antoni Klukowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



I liga maz. U14: Legia LSS 14 08 1-1 (1-1) Pogoń Siedlce 08

Gole:

1-0 27 min. Jakub Drzazga (as. Kuba Kuciński z rogu)

1-1 33 min. Tomasz Lemka b.a.



Strzały (celne): LSS 12 (5) - Pogoń 10 (4)



Legia Soccer Schools: Filip Bonk - Fabian Radziński, Patryk Ciborowski, Kosma Sekuła, Oskar Kurc, Aleksander Dworski [09](Maksymilian Chudzik)[09], Maciej Suwik, Norbert Augustyniak Ż, Adam Kulicki (Omar Sawo [09]), Jakub Drzazga (Alessandro Tarnicki), Kuba Kuciński (Jakub Podlecki [09])

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Sparing: Jagiellonia Białystok 09 - Legia 09 U13



Grano w składach 11-osobowych



Legia: Denys Stoliarenko - Edo von Brandt-Etchemendigaray, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Piotr Bartnicki, gr. testowany, Wojciech Paczosa, gr. testowany, Olivier ziembicki, Mateusz Strzelecki, Oskar Maj, gr. testowany, Mateusz Pawłowski [10]

Trener: Rafał Klimkowski. Drużynę prowadził dziś II trener, Mateusz Gut



Sparing: Jagiellonia Białystok 10 - Legia U12



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny - Aleksander Badowski, Olivier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Dawid Rodak, Xawery Eichler, Kacper Jaczewski, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, 3 gracze testowani

Trener: Jakub Zapaśnik



Sparing: Raków Częstochowa 11 - Legia U11



grano w składach 9-osobowych



Legia: Gr. testowany - Filip Wancerz, Stanisław Głębowski, Szymon Wlazło, Stefan Podgórski, Wojciech Ługan, Nicodeme Chodkowski, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht, Michał Kuć, Bartosz Gawryś

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Ciekawy sparing orlików w Częstochowie, Rywale byli nieco bardziej konkretni w okolicach pola karnego Legii, natomiast legionistom odrobinę brakowało tzw. zęba w bezpośrednich starciach. Bez atpienia starcie z mocnym rywalem można uznać za wartościowe.