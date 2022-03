Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Spójnią Stargard

Wtorek, 22 marca 2022 r. 14:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed Legią niezwykle ważne spotkanie w kontekście walki o miejsce w fazie play-off. Legioniści zagrają zaległy, wyjazdowy mecz ze Spójnią. Możemy być pewni, że zespół z Pomorza Zachodniego zrobi wszystko, aby zmazać plamę po pogromie różnicą 44 punktów z ostatniej niedzieli.



Legioniści z kolei po porażce we Włocławku i wobec wyników "grupy pościgowej", nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów, bowiem może to kosztować utratą miejsca w czołowej ósemce. Do końca sezonu zasadniczego czasu coraz mniej. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego, po meczu ze Spójnią, zagrają jeszcze cztery mecze, w tym dwa na wyjazdach.



Nasz zespół we Włocławku przegrał z Anwilem w pełni zasłużenie - włocławianie wykorzystali zmęczenie "Zielonych Kanonierów", którzy odczuwali jeszcze trudy meczu z Unahotels Reggio Emilia, jak i samej podróży z Włoch. Spójnia z kolei swój mecz ze Stalą Ostrów grała dzień później, a porażka w stosunku 61:105 była na pewno dużym zawodem dla miejscowej publiczności. Stargardzianie ustępowali wyżej notowanemu rywalowi w każdym elemencie - skuteczności, zbiórkach, stratach, zaliczyli bardzo słabą skuteczność z dystansu (3/22 za 3 punkty). Była to już czwarta tak wysoka (min. różnicą 40 punktów) porażka poniesiona w obecnym sezonie.







W tym sezonie w zespole Spójni doszło do licznych zmian - z pierwszego zawodnika zrezygnowano już w październiku (Jacobiego Boykinsa), później drużynę opuścili również Jake O'brien, Erick Neal (najlepszy strzelec zespołu), Jonas Zohore, a w połowie lutego również dotychczasowy pierwszy trener - Marek Łukomski. Obecnie pierwszym szkoleniowcem Spójni jest dotychczasowy asystent, Maciej Raczyński. Zespół z bilansem 10-15 plasuje się na miejscu 12., mając spokojne utrzymanie w Energa Basket Lidze, ale i żadnych szans na grę w play-off.



Spójnia przegrała trzy ostatnie mecze i to tym bardziej sprawi, że do meczu z Legią przystąpi podwójnie zmotywowana. Stargardzianie przed meczem ze Stalą przegrali również z Anwilem we Włocławku (po dogrywce, -9) oraz na własnym parkiecie ze Startem (-1). W tym ostatnim meczu, gracze Spójni mieli swój rzut na zwycięstwo, ale próba kapitana, Tomasza Śniega okazała się nieskuteczna. Wcześniej we Włocławku podopieczni Macieja Raczyńskiego w regulaminowym czasie mogli rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść, ale w decydującej akcji niecelnie rzucał Gray, a później nieskutecznie z bliska kończył akcję Gilder.



Najlepszym obecnie strzelcem drużyny jest grający na pozycji numer dwa, pozyskany w trakcie rozgrywek, Admon Gilder (śr. 18,6 pkt.). Ważną postacią jest również podkoszowy Baylee Steele, który grał już w Stargardzie w poprzednim sezonie, a w obecnym został zakontraktowany na początku grudnia zeszłego roku. Steele notuje 15,5 pkt. na mecz oraz 7,8 zbiórki. Podstawowym rozgrywającym zespołu jest Tomasz Śnieg (5,2 pkt. i 3 asysty), któremu pomaga od kilku tygodni, zakontraktowany w styczniu Kerron Johnson (przed kilku laty grał w Dąbrowie Górniczej), który na razie punktuje niewiele, a dostarcza zespołowi 4 asysty na mecz. Co ciekawe zawodnik jeszcze nie trafił (w siedmiu meczach) żadnego rzutu za 3 (na pięć podjętych prób), co jest rzadko spotykane na tej pozycji. Bardzo ważną postacią w rotacji trenera Raczyńskiego jest podkoszowy Kacper Młynarski (9 punktów na mecz i 4,5 zbiórki), a także grający na pozycji numer 3 - Justin Gray (11,8 pkt. na mecz).



W meczu Legii we Włocławku, gra naszej drużyny w dużej mierze opierała się na Robercie Johnsonie. Na pewno nasz rozgrywający, który często sam kończy akcje rzutami, będzie potrzebował wsparcia ze strony kolegów, a dużo zależeć będzie od dyspozycji Łukasza Koszarka, który zdecydowanie chętniej dzieli się piłką. Anwil skupił się przede wszystkim na odcinaniu od piłek Raymonda Cowelsa, który we Włocławku nie miał zbyt wielu pozycji do rzutów z dystansu. Wartość Cowelsa znają w Stargardzie doskonale - w tym bowiem zespole zawodnik spędził dwa poprzednie sezony. We Włocławku trener Legii nie mógł skorzystać z Jure Skificia, który z powodu zatrucia wypadł z kadry meczowej tuż przed rozpoczęciem spotkania. Tym razem Chorwat będzie już do dyspozycji sztabu szkoleniowego.



Środowy mecz w Stargardzie rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisję będzie można obejrzeć na platformie Emocje.TV. Legioniści na Pomorze Zachodnie wyjadą dzień przed spotkaniem, kiedy również mają w planach przedmeczowych trening. Chociaż początkowo planowano nie wracać do Warszawy po meczu ze Spójnią i przed sobotnim meczem w Słupsku, ostatecznie legioniści bezpośrednio po spotkaniu udadzą się do stolicy, i na własnym terenie szykować się będą do kolejnego wyjazdowego spotkania. Na razie jednak celem numer jeden są dwa punkty w Stargardzie.



W pierwszym meczu obu drużyn, pod koniec września, Spójnia niespodziewanie wygrała na Bemowie 86:84, a kluczowym graczem w zespole biało-bordowych był wówczas Erick Neal, z którego usług zrezygnowano na początku stycznia. Z trzech ostatnich wyjazdowych meczów Legii ze Spójnią, legioniści wygrali dwa, w tym spotkanie pod wodzą Wojciecha Kamińskiego w styczniu zeszłego roku, 79:73.



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 10-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,3 / 85,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,7%



Skład: Kerron Johnson, Tomasz Śnieg (rozgrywający), Admon Gilder, Szymon Szmit, Daniel Szymkiewicz (rzucający), Oliwer Korolczuk, Kacper Młynarski, Grzegorz Chodźko, Justin Gray, Patryk Zając (skrzydłowi), Dominik Grudziński, Nick Spires, Baylee Steele (środkowi)

trener: Maciej Raczyński



Przewidywana wyjściowa piątka: Tomasz Śnieg, Admon Gilder, Justin Gray, Kacper Młynarski, Baylee Steele



Najwięcej punktów: Justin Gray 272 (śr. 11,8), Admon Gilder 260 (18,6), Kacper Młynarski 217 (9,0), Baylee Steele 201 (15,5).



Ostatnie wyniki: King (d, 75:81), MKS Dąbrowa (d, 75:71), Trefl (d, 82:94), Legia (w, 84:86), Twarde Pierniki (w, 85:77), GTK (w, 110:70), Arka (d, 79:64), HydroTruck (d, 80:73), Start (w, 82:97), Zastal (d, 53:96), Stal (w, 91:82), Astoria (d, 89:86), Śląsk (w, 105:90), Anwil (d, 95:87), Czarni (w, 68:66), King (w, 93:81), MKS Dąbrowa (w, 87:101), Trefl (w, 72:71), Twarde Pierniki (d, 80:82), GTK (d, 64:54), Zastal (w, 106:64), HydroTruck (w, 68:87), Start (d, 80:81), Anwil (w, 108:97), Stal (d, 61:105).



Ostatnie mecze obu drużyn:

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 24-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,4 / 80,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 355 (śr. 14,2), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 300 (12,0), Robert Johnson 158 (19,8).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81).



Termin meczu: środa, 23 marca 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: Stargard, ul. Pierwszej Brygady 1 (OSiR Stargard)

Pojemność hali: 1490 miejsc

Ceny biletów: 25 i 30 złotych (ulgowe) oraz 30 i 35 złotych (normalne)

Transmisja: Emocje.TV