Amp futboliści Legii rozpoczynają sezon 2022

W najbliższy weekend w Poznaniu rozegrany zostanie pierwszy z sześciu turniejów w sezonie 2022. Gospodarzem będzie Warta, a zawody rozgrywane będą w sobotę i niedzielę w CSP przy ulicy Margonińskiej w Poznaniu. W tym sezonie do rozgrywek przystąpi sześć zespołów - beniaminkiem jest Stal Rzeszów, która rozpocznie rywalizację od drugiego turnieju. Z kolei Nowe Technologie Różyca zajęły miejsce Widzewa. Legioniści rywalizację rozpoczną w sobotę o godzinie 13:30 od spotkania z zespołem z Różycy. Na godzinę 16:00 jest w planach mecz ze zdecydowanym faworytem do tytułu mistrzowskiego, krakowską Wisłą. W niedzielę Legię czekają mecze z TSP Kuloodpornymi (10:15) oraz Wartą Poznań (14:00). Transmisja wszystkich meczów w aplikacji TVP Sport oraz na sport.tvp.pl. Terminarz sezonu 2022: 26-27 marca - Poznań 23-24 kwietnia - Uniejów 25-26 czerwca - Rzeszów 2-4 września - Kraków 22-23 października - Warszawa 5-6 listopada - Bielsko-Biała Terminarz turnieju w Poznaniu: 26.03 g. 11:00 Warta Poznań - Nowe Technologie Różyca 26.03 g. 12:15 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Wisła Kraków 26.03 g. 13:30 Nowe Technologie Różyca - Legia Warszawa 26.03 g. 14:45 Warta Poznań - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 26.03 g. 16:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków 27.03 g. 09:00 Wisła Kraków - Nowe Technologie Różyca 27.03 g. 10:15 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa 27.03 g. 11:30 Warta Poznań - Wisła Kraków 27.03 g. 12:45 Nowe Technologie Różyca - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 27.03 g. 14:00 Warta Poznań - Legia Warszawa

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.