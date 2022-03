Ostatni domowy mecz siatkarzy w sezonie zasadniczym

Siatkarze Legii wciąż liczą się w walce o miejsce ósme, które premiowane jest grą w fazie play-off I ligi. W sobotę legioniści rozegrają przedostatnie spotkanie sezonu zasadniczego 2021/22, a ostatnie przed własną publicznością. Wygrana z Mickiewiczem Kluczbork, szczególnie trzypunktowa, przedłuży szanse podopiecznych Mateusza Mielnika na miejsce w czołowej ósemce. Mickiewicz Kluczbork plasuje się w ligowej tabeli na miejscu dwunastym, z bilansem 9 wygranych i 18 porażek. Legia ma rozegrany jeden mecz więcej i może pochwalić się bilansem 15-13. Nasi gracze wygrali cztery ostatnie mecze ligowe z rzędu i wierzymy, że zwycięską serię przedłużymy właśnie w najbliższą sobotę. W pierwszym meczu obu drużyn Legia wygrała na początku grudnia w Kluczborku 3-1. W ostatniej kolejce Mickiewicz przegrał na własnym parkiecie 1-3 z MKS-em Będzin, a tydzień wcześniej 2-3 w Kluczborku z Avią Świdnik. Zespół z Kluczborka przegrał cztery ostatnie ligowe spotkania, a ostatnią wygraną zanotował 17 lutego w Sulęcinie (3-1). Zapraszamy kibiców Legii do wspierania naszej drużyny. Początek sobotniego meczu o godzinie 18:00 w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na Mokotowie. Bilety w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 zł (normalne) zakupić można przy wejściu do hali (płatność tylko gotówką). Przypominamy również o możliwości zakupu cegiełek na rzecz siatkarskiej Legii. Termin meczu: sobota, 26 marca 2022 roku, g. 18:00 Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów) Cena biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

