Futsal

W sobotę wspieraj futsalistów

Czwartek, 24 marca 2022 r. 10:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18 futsaliści Legii podejmować będą utytułowany zespół Clearexu Chorzów. Ekipa z Górnego Śląska ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów w rozgrywkach futsalowych, ale w obecnym sezonie radzi sobie słabiej niż w ostatnich latach.



Obecnie plasuje się na miejscu 11. w ligowej tabeli, z dwoma punktami straty do dziesiątej w tabeli Legii.



Nasi gracze ostatnie spotkanie rozegrali przed dwoma tygodniami i ten fantastyczny występ mamy cały czas w pamięci - legioniści sprawili prawdziwą sensację, pokonując Rekord Bielsko-Biała 2-1. Chorzowianie zdobyli o dwie bramki mniej od Legii i o sześć więcej stracili. Po ostatnich kapitalnych występach nasz bramkarz, Tomasz Warszawski otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. W październikowym meczu obu drużyn Clearex zwyciężył na własnym parkiecie 2-1. Legia wyszła wówczas na prowadzenie po trafieniu Pawła Tarnowskiego, ale w drugiej połowie w ciągu 80 sekund chorzowianie dwukrotnie pokonali naszego golkipera.



Liczymy, że w sobotę nasz zespół zwycięży dziewiąte spotkanie w obecnych rozgrywkach, co pozwoli awansować w ligowej tabeli - do miejsca siódmego legioniści tracą tylko punkt.



Początek meczu z Clearexem w sobotę o godzinie 18:00. Bilety w cenie 10 złotych (ulgowe) i 15 złotych (normalne) do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl oraz przed meczem przy wejściu do hali.



Termin meczu: sobota, 26 marca 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Cena biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)