Na stadionach: Poznańskie 100-lecie

Wtorek, 22 marca 2022 r. 10:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu aż połowa meczów ekstraklasy odbyła się bez udziału kibiców gości, a tylko na dwóch liczba przyjezdnych była co najmniej trzycyfrowa. Na plus zaliczyć można jedynie bardzo dobrą liczbę Jagiellonii w Poznaniu. W ogóle mecz przy Bułgarskiej, przy okazji którego lechici postanowili świętować swoje stulecie, był najciekawszy kibicowsko ze wszystkich spotkań rozgrywanych w ten weekend.



Oczywiście, samo stulecie Lecha w tym roku jest podważane przez większość kibiców w Polsce, bowiem 16 lat temu Lech przejął licencję Amiki Wronki. "Kolejorz" dzień przed meczem z "Jagą" na mieście odpalił sporo pirotechniki. Tej palono także całe mnóstwo podczas meczu, który okraszono trzema choreografiami. Ultrasowali również białostoczanie.



Oprawę - a dokładniej transparent i piro, zaprezentowała również Arka. W sektorze gości w Gdyni pojawiła się liczna grupa GKS-u Katowice. Cieszy, że ponownie w Gdyni wpuszczani są przyjezdni. Skromną ilość pirotechniki odpalił także Ruch na wyjeździe na Chojniczankę.



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (1120)

Bardzo dobry wyjazd Jagiellonii, która w 1120 osób przyjechała do Poznania pociągiem specjalnym i trzema autokarami. Wraz z nimi Mazur Ełk (30) z flagą. W trakcie meczu zaprezentowali sektorówkę i pirotechnikę. Lechici przy okazji tego meczu postanowili świętować swoje 100-lecie. Z tej okazji przygotowali trzy oprawy. Pierwsza z nich to kartoniada z datami 1922 i 2022, niewielka sektorówka z herbem, transparent "Na Dębcu się zaczęło i historia nadal trwa..." oraz racowisko w linii. Później zaprezentowali jeszcze sporych rozmiarów malowaną sektorówkę przedstawiającą kibica i piłkarza z trofeum oraz hasło "Kolejorzu życzymy Tobie trofeów, wiernych kiboli, prawdziwych lechitów". Kolejna z prezentacji to hasła na transparentach "Twoje zdrowie Lechu! Oraz hucznej zabawy" oraz masa odpalonej pirotechniki.



Cracovia - Piast Gliwice (130)

Skromny młyn "Pasów". Cracovia za ostatni mecz z Pogonią została ukarana zakazem wyjazdowym na pięć kolejnych meczów i zakazem wyjazdowym na kolejny mecz w Szczecinie. Piast przyjechał w ok. 130 osób i z dwiema flagami.



Zagłębie Lubin - Warta Poznań (60)

Kilkadziesiąt osób w sektorze gości, z dwiema flagami. W drugiej połowie machali flagami na kijach. Gospodarzy w młynie ponad 200.



Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna (38)

Fani z Lubelszczyzny przyjechali do Gdańska w 38 osób, w tym Chełmianka (1) i Motor (1). W sektorze gości wywiesili jedną flagę. Przed meczem fankluby Lechii zorganizowały wspólny przemarsz na stadion w asyście flag i pirotechniki.



Górnik Zabrze - Termalika Nieciecza (35)

W Zabrzu na trybunach ok. 10,5 tysiąca kibiców. Termalica przyjechała w 35 osób, z dwiema flagami i flagą Ukrainy.



Raków Częstochowa - Legia Warszawa (-)

Komplet publiczności na stadionie w Częstochowie. Legionistów brak, z powodu nieczynnego sektora gości.



Radomiak Radom - Stal Mielec (-)

Ponad 4,1 tys. na trybunach. Dobry młyn Radomiaka.



Pogoń Szczecin - Wisła Kraków (-)

Ponad 8,8 tys. kibiców na trybunach. Tym razem Portowcy bez oprawy. Kibiców gości brak, z powodu braku sektora.



Wisła Płock - Śląsk Wrocław (-)

Skromna frekwencja na poziomie 3 tysięcy, niewielki również młyn Wisły.



Niższe ligi:



Arka Gdynia - GKS Katowice (367)

Katowiczanie w Gdyni stawili się w 367 osób, w tym Górnik (10). Dobrze oflagowali swój sektor. Arkowcy z oprawą "Nasza mARKA wszystkim dobrze znana" z użyciem pirotechniki.



Wisła Sandomierz - Stal Stalowa Wola (255)

Stalówka stawiła się w Sandomierzu w 255 osób, w tym Łada Biłgoraj (40), Stal Gorzyce (28) i Dynamo Brześć (4).



Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Jastrzębie (200)

Olimpia Elbląg - Stal Rzeszów (139)

Czarni Gorzyce - ROW Rybnik (127)





Wyjazd tygodnia: 1120 kibiców Jagiellonii w Poznaniu

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Jagiellonią



