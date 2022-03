Szwecja wyeliminowała Czechy i zagra z Polską. Występ Pekharta

W półfinałowym meczu barażowym o udział w mistrzostwach świata w Katarze Szwecja wygrała 1-0 z Czechami. W zespole naszych południowych sąsiadów wystąpił Tomas Pekhart . Napastnik Legii pojawił się na murawie w 83. minucie spotkania. Po 90 minutach gry był bezbramkowy remis i o tym kto awansuje do finału, w którym zmierzy się z Polską, decydowała dogrywka. W niej lepsi okazali się Szwedzi, którzy w 110. minucie za sprawą Robina Quaisona zdobyli zwycięską bramkę.

