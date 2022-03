Muci i Celhaka zagrali w reprezentacji

Ernest Muci i Jurgen Celhaka zagrali w barwach Albanii w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy U-21. Legioniści pojawili się na boisku w wyjściowym składzie i rozegrali pełne 90 minut. W 86. minucie Muci został ukarany żółtą kartką. Albania przegrała z Czechami 0-1. U-21: Albania 0-1 Czechy 35' Kalaj (sam.) Albania: Simon Simoni, Mario Mitaj, Sergio Kalaj, Marsel Ismailgeci (36' Armando Dobra), Angelo Ndrecka, Ernest Muci, Jurgen Celhaka, Erdis Kraja (83' Eljon Toci), Albion Marku, Bernard Karrica (83' Roy Syla), Tedi Cara (62' Indrit Tuci)

