W sobotę wszyscy na Legię!

Środa, 30 marca 2022 r. 10:22 Woytek

W sobotę o godz 20:00 Legia Warszawa zmierzy się z Lechią Gdańsk. W ostatnich tygodniach drużyna Aleksandara Vukovicia zrobiła spory skok w górę tabeli i mocno oddaliła widmo spadku. Legioniści notują cztery ligowe wygrane u siebie, a zbliżające się spotkanie z gdańszczanami jest jednym z najciekawszych pod względem kibicowskim spośród tych, które czekają nas jeszcze w tym sezonie na stadionie przy Łazienkowskiej 3.



Na ten moment w systemie biletowym zajętych jest blisko 15 tysięcy miejsc. Do meczu jeszcze kilka dni, więc śmiało można obstawiać, że frekwencja będzie na co najmniej dobrym poziomie.



"Ma być komplet. Każde jedno krzesełko ma być zajęte. Mamy znowu poczuć się jak na stadionie Legii. Mamy RAZEM, RA-ZEM ten stadion zapełnić. Jeśli zaangażujecie się w to jak należy, to nam się uda. Jesteśmy tego pewni" - apelują Nieznani Sprawcy, którzy zwykle w takich sytuacjach dbają o odpowiednią oprawę widowiska na trybunach.



Legia wraca do sprawdzonych aktywności



Po wielu miesiącach marazmu - zgodnie z niedawnymi zapowiedziami - w działaniach promocyjnych aktywował się także klub. Uruchomiona została akcja #DoZobaczeniaNaStadionie - piłkarze pojawili się na mieście i rozdawali bilety. Wejściówki są do wygrania także w różnych konkursach - wkrótce także na naszej stronie.



W dniu meczu z Lechią ponownie otwarta zostanie strefa gastronomiczna za trybuną Deyny. "Namiot" zostanie uzupełniony o ogródek z ekranem. Więcej ma się także dziać w sektorze rodzinnym na trybunie Brychczego, gdzie powrócą spotkania z zawodnikami, rozdawanie autografów i pozowanie do zdjęć. Ponadto najmłodsi kibice przy wejściu otrzymają gadżety w legijnych barwach. Na stadionie pojawią się także grupy młodzieży w ramach akcji "Kibicuj z Klasą".



Klub czeka na opinie



Klub chce, aby ważną rolę w procesie decyzyjnym w wielu obszarach działalności odgrywały opinie kibiców. "Swoje pomysły, uwagi, refleksje można wyrażać za pośrednictwem ankiet czy specjalnie do tego przeznaczonej skrzynki pocztowej opiniakibica@legia.pl. Również podczas meczów na stadionie Legii przedstawiciele klubu będą spotykać się z kibicami i przeprowadzać tematyczne ankiety" - informuje Legia.



