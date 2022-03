Koszykówka

Jovanović odszedł z Legii

Wtorek, 29 marca 2022 r. 22:04 Woytek, źródło: Legiakosz.com

Trzy tygodnie temu Strahinja Jovanović został odsunięty od koszykarskiej drużyny Legii Warszawa i dostał zielone światło na szukanie nowego pracodawcy. Od tamtej pory trenował indywidualnie, a dziś rozwiązał umowę za porozumieniem stron.

25-letni zawodnik dołączył do zespołu prowadzonego przez trenera Wojciecha Kamińskiego w połowie października minionego roku, wcześniej reprezentując barwy Śląska Wrocław. Strahinja Jovanović rozegrał w stołecznym klubie łącznie 24 mecze. Na arenie międzynarodowej, w rozgrywkach FIBA Europe Cup, Serb zaliczył 10 meczów w których notował średnią 9.6 punktów, 1.9 zbiórki i 3.4 asysty w ciągu 23 minut gry, a w Energa Basket Lidze zagrał 14 razy zapisując na swoim koncie zazwyczaj 8.6 punktów, 2.1 zbiórek i 3.4 asysty podczas nieco ponad 22 minut jakie spędzał na parkiecie.



Ostatnim meczem zawodnika w barwach Legii było spotkanie z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz, 6 marca 2022 roku.





Strahinja Jovanović w Legii Warszawa:



Łącznie 24 mecze - średnio 9.0 punktów, 2.0 zbiórki i 3.4 asysty.



W Energa Basket Lidze:

- 14 meczów, śr. 22:17 min. w meczu, 8.6 pkt., 2.1 zb., 3.4 as.



W FIBA Europe Cup:

- 10 meczów, śr. 23:20 min gry, 9.6 pkt., 1.9 zb., 3.4 as.



