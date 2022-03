W rozegranym awansem meczu 30. kolejki 1. ligi Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem SMS PZPS Spała 3-1. Wyniki setów: 25-22, 15-25, 15-25, 19-25. To czwarte zwycięstwo stołecznego zespołu z rzędu. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w najbliższą sobotę o godzinie 17, a ich przeciwnikiem będzie Mickiewicz Kluczbork. I liga: SMS PZPS Spała 1-3 Legia Warszawa sety: 25-22, 15-25, 15-25, 19-25 SMS PZPS Spała: 13. Kacper Pakos, 15. Przemysław Peryt, 16. Mateusz Nowak, 20. Igor Zawadzki, 23. Sergiusz Serafin, 99. Jakub Gaweł rezerwa: 3. Maksym Kędzierski (L), 66. Jakub Kaliszuk Legia Warszawa: 1. Patryk Akala, 3. Karol Rawiak, 4. Maciej Stępień, 5. Arkadiusz Żakieta, 14. Jakub Abramowicz, 15. Bartosz Stępień rezerwa: 2. Kamil Leliwa, 6. Tomasz Obuchowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Bartosz Gomułka, 18. Bartosz Tomczak (L)

