W zaległym meczu 19. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała 77-63 na wyjeździe ze Spójnią Stargard. Legioniści od samego początku osiągnęli kilkupunktową przewagę, regularnie ją powiększali i tym samym kontrolowali przebieg spotkania do końcowej syreny. W najbliższą sobotę o godzinie 19:30 legioniści zmierzą się w Słupsku z Czarnymi. PLK: Spójnia Stargard 63-77 Legia Warszawa Kwarty: 16-24, 17-19, 10-17, 20-17 Spójnia Stargard [punkty, (celne za trzy)] 3. A. Gilder 21 (2) 5. J. Gray 10 (1) 11. B. Steele 10 (1) 32. K. Młynarski 2 33. K. Johnson 2 --- 16. N. Spires 7 (1) 22. D. Szymkiewicz 6 (1) 4. T. Śnieg 3 25. D. Grudziński 2 13. O. Korolczuk 0 6. S. Szmit - 7. P. Zając - Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 18. R. Cowels III 15 (5) 14. G. Kulka 14 (2) 3. R. Johnson 9 (1) 55. Ł. Koszarek 3 91. D. Wyka 3 (1) --- 11. J. Skifić 11 50. A. Kemp 9 5. M. Abdur-Rahkman 7 (1) 31. G. Kamiński 6 (2) 0. J. Sadowski 0 4. S. Kołakowski 0 Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Langowski, Krzysztof Tuński Komisarz: Grzegorz Ziemblicki

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lemiesz Grochuw - 20 minut temu, *.52.135 Wierni po poraszce, zdziwieni po zwycięstwie odpowiedz

ws - 48 minut temu, *.vectranet.pl Zadanie wykonane. Już tylko krok do play off. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.