Zapowiedź meczu z Kingiem Szczecin

Czwartek, 31 marca 2022 r. 17:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W piątek koszykarzy Legii czeka niezwykle ważne spotkanie pod względem rywalizacji o miejsce w fazie play-off. King Szczecin po ostatniej wygranej z Treflem, nadal liczy się w grze o czołową ósemkę po sezonie zasadniczym, do zakończenia którego pozostały już tylko trzy serie spotkań.



Obecnie legioniści zajmują siódme miejsce w tabeli z bilansem 15-12, ale King ma obecnie tylko o jeden punkt mniej (bilans 14-13), a w dodatku korzystny wynik pierwszego meczu. Biorąc pod uwagę, że o ósemkę wciąż walczy również Astoria (bilans 14-12 i lepszy bilans bezpośrednich meczów z Legią), podopieczni Wojciecha Kamińskiego nie mają wyboru - muszą zwyciężyć piątkowe spotkanie z bezpośrednim rywalem.



W ostatniej serii spotkań legioniści zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, ale niestety wrócili ze Słupska bez kompletu punktów. W koszykówce za ładną i ambitną grę nie przyznaje się punktów, ale bez wątpienia mecz na parkiecie lidera Energa Basket Ligi pokazał spory potencjał naszego zespołu i rosnącą formę przed najważniejszym etapem rozgrywek. Nasi gracze w drugiej połowie wyszli na 10-punktowe prowadzenie, które niestety dość szybko roztrwonili (seria Czarnych 13-0). W końcówce po szybkiej kontrze drużyny i akcji 3+1 Cowelsa udało się doprowadzić do dogrywki. Choć w doliczonym czasie nasi gracze popełnili sporo błędów, na niespełna 30 sekund przed końcem wydawało się, że mają okazję "zamknąć mecz". Niestety, zamiast skutecznej akcji, Robertowi Johnsonowi przytrafiła się strata na środku boiska, po której nie było już szans na zmianę wyniku.







King z Czarnymi mierzył się trzy tygodnie wcześniej, na własnym parkiecie, i przegrał wówczas 74-77. Porażką zakończyła się również rywalizacja szczecinian z Arką (-7). W ostatnich dwóch kolejkach zespół z Pomorza Zachodniego pokazał się już jednak z bardzo dobrej strony - najpierw zwyciężył w wyjazdowym meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza (+13), a w ostatni poniedziałek z walczącym jeszcze o play-off Treflem Sopot aż 98-73. Wynik ten doprowadził do zmiany szkoleniowca w Sopocie. Niesamowicie skuteczny w tym meczu był Jay Threatt, zdobywca 23 punktów (7/8 z gry!), który wymusił 6 przewinień rywali i nie pomylił się z linii rzutów wolnych, a dołożył również 6 asyst. Wszystkie rzuty z gry (6/6) trafił w tamtym meczu Kacper Borowski.



King w tym sezonie zaliczył kilka wygranych z zespołami z czołówki - w pierwszej rundzie wygrał m.in. we Włocławku i Słupsku oraz przed własną publicznością ze Śląskiem. King również dość pewnie pokonał Legię w pierwszym meczu, rozegranym na początku grudnia zeszłego roku w szczecińskiej Netto Arenie.







Najlepszymi strzelcami szczecińskiego zespołu są skrzydłowy, Stacy Davis (śr. 17,8 pkt. i 5,5 zbiórki) oraz Malachi Richardson (śr. 17,4 pkt. i aż 50,9% za 3). Występujący na pozycji rzucającego Richardson dołączył do drużyny w listopadzie i debiutował w pierwszym meczu z Legią, w którym zdobył 18 punktów (6/9 z gry). Ważną rolę pełni również grający na pozycjach 2 i 1 Sherron Dorsey-Walker (13 pkt.), a także dwaj rozgrywający Kinga - Jakub Schenk (11,7 pkt. i 5,6 as.) oraz Jay Threatt (9,4 pkt. i 4,9 as.).

Trener Arkadiusz Miłoszewski dysponuje bardzo szeroką kadrą, w której ważne role odgrywają powoływany, podobnie jak Schenk, do reprezentacji Polski były zawodnik Legii, Filip Matczak (rzucający, śr. 11,8 pkt., 45,3% za 3), silny podkoszowy, sprowadzony w lutym ze Śląska Wrocław, Cyril Nagevine (9,9 pkt. i 7,1 zbiórki), Kacper Borowski (7,4 pkt., 46,2% za 3) oraz Paweł Kikowski (7 pkt. w 19 min.) i uzupełniający strefę podkoszową Mateusz Bartosz (5,4 zbiórki w 16,5 min.). Ponadto szczecinianie w trakcie sezonu pozyskali występującego wcześniej w Starcie Lublin Thomasa Davisa. I choć grający na "trójce" Amerykanin, dla którego jest to szósty sezon w polskiej ekstraklasie, nie ma już tak znaczącej roli jak w poprzednich zespołach, wciąż pozostaje ważnym ogniwem zespołu i średnio dostaje od trenera 14 minut na boisku. Ponadto jest najskuteczniejszym graczem Kinga w rzutach za 2 - 69,2% skuteczności.



Po serii meczów rozgrywanych co 3-4 dni, podopieczni Wojciecha Kamińskiego w końcu mieli ostatnio więcej czasu na regenerację i wspólne treningi. Dłuższy okres przygotowań do meczu powinien pozwolić złapać drużynie więcej świeżości. Kibiców na pewno ciekawić będzie rywalizacja na parkiecie rozgrywających obu drużyn - Jakuba Schenka z Łukaszem Koszarkiem. "Koszar" w Słupsku brał na siebie ciężar prowadzenia gry, częściej również rzucał, choć w ostatnim czasie zdecydowanie najczęściej za rozgrywanie akcji bierze się Robert Johnson. W piątek kluczem do wygranej będzie jednak twarda gra w obronie, przede wszystkim naszych wysokich. King lubi wymuszać przewinienia - w całym sezonie wykonywał o 60 rzutów wolnych więcej od Legii.



Przed rokiem Legia z Kingiem rywalizowała w pierwszej rundzie play-off, bowiem legioniści po sezonie zasadniczym byli drudzy, zaś szczecinianie siódmi. Pierwszy mecz play-off rozegrany został równo rok przed piątkowym spotkaniem - również 1 kwietnia, i przyniósł mnóstwo emocji. Wówczas do rozstrzygnięcia spotkania konieczna była dogrywka, w której lepsi byli "Zieloni Kanonierzy", którzy zwyciężyli 99-91. Całą serię udało się zamknąć w czterech meczach i po trzeciej wygranej z Kingiem Legia awansowała do półfinału.







Legia ma bardzo korzystny domowy bilans meczów z Kingiem - legioniści wygrali pięć ostatnich meczów w stolicy, w tym trzy w ostatnich rozgrywkach (w jednym z nich King grał juniorami). Ostatnia wygrana Kinga na Bemowie miała miejsce w marcu 2018 roku.



Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Bilety na nie nabywać cały czas można na Legiakosz.abilet.pl, a w dniu meczu wejściówki będą dostępne w kasie przy wejściu do hali od godziny 16:00. Bezpośrednią transmisję pokaże Polsat Sport Extra.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 25-16

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,5 / 80,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp/Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 394 (śr. 14,6), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 310 (11,5), Robert Johnson 191 (19,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90).



Ostatnie mecze obu drużyn:

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa 99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 14-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,1 / 83,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,7%



Skład: Sherron Dorsey-Walker, Jakub Schenk, Jay Threatt (rozgrywający), Filip Matczak, Malachi Richardson, Paweł Kikowski, Michał Kroczak (rzucający), Thomas Davis, Kacper Borowski, Stacy Davis, Cyril Langevine, Szymon Rosiński (skrzydłowi), Mateusz Bartosz (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Przewidywana wyjściowa piątka: Jay Threatt, Sherron Dorsey-Walker, Malachi Richardson, Kacper Borowski, Cyril Langevine



Najwięcej punktów: Stacy Davis 427 (śr. 17,8), Malachi Richardson 157 (17,4), Filip Matczak 318 (11,8), Sherron Dorsey-Walker 313 (13,0).



Ostatnie wyniki: Spójnia (w, 75:81), HydroTruck (d, 103:112), Start (w, 73:92), Zastal (d, 86:96), Stal (w, 84:74), Astoria (d, 81:71), Śląsk (d, 99:83), Anwil (w, 80:89), Czarni (w, 77:92), Arka (w, 89:65), MKS (d, 83:102), Trefl (w, 69:61), Legia (d, 99:83), Twarde Pierniki (w, 76:69), GTK (d, 93:82), Spójnia (d, 93:81), HydroTruck (w, 74:82), Start (d, 81:85), Zastal (w, 87:71), Stal (d, 79:118), Astoria (w, 71:102), Śląsk (w, 85:74), Anwil (d, 82:76), Czarni (d, 74:77), Arka (d, 78:85), MKS (w, 77:90), Trefl (d, 98:73).



Termin meczu: piątek, 1 kwietnia 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 30 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra