Legia Warszawa 4-4 Clearex Chorzów

W meczu 22. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Clearexem Chorzów 4-4. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. W najbliższą sobotę o godzinie 18 stołeczny zespół zmierzy się na wyjeździe z Futsalem Brzeg. Legia Warszawa 4-4 (0-1) Clearex Chorzów 17:18 0-1 Bartłomiej Sitko 20:59 1-1 Mariusz Milewski 24:32 2-1 Michał Szymczak 28:55 2-2 Przemysław Dewucki 32:02 2-3 Michał Dubiel 33:08 3-3 Michał Szymczak 34:30 3-4 Mykyta Mozheiko 36:51 4-4 Paweł Tarnowski Legia: 16. Tomasz Warszawski, 20. Michał Knajdrowski, 10. Mateusz Gliński, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski rezerwa: 13. Juan Casillas, 1. Mateusz Taradejna, 2. Allanzin, 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 21. Grzegorz Och, 23. Mateusz Olczak, 77. Filip Turkowyd, 97. Mateusz Szafrański Clearex: 16. Mateusz Bednarczyk, 12. Olivier Nadolski, 23. Rafał Krzyśka, 14. Bartłomiej Sitko, 6. Dominik Jankowski, 2. Dominik Niemczyk, 9. Krzysztof Salisz, 7. Mariusz Seget, 27. Michał Dubiel, 20. Mykyta Mozheiko, 13. Przemysław Dewucki, 18. Robert Rotuski, 17. Szymon Cichy żółte kartki: Jarosz, Gliński - Seget, Mykyta Mozheiko, Przemysław Dewucki Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.