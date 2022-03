Koszykówka

Czarni Słupsk 96-90 Legia Warszawa. Lider lepszy po dogrywce

Sobota, 26 marca 2022 r. 21:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 27. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała po dogrywce 90-96 na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Słupszczanie są liderem Energa Basket Ligi. Po tym meczu Legia zajmuje 7. miejsce. Do końca fazy zasadniczej sezonu legionistom pozostały do rozegrania jeszcze trzy mecze.



Prowadzenie w meczu zmieniało się kilkukrotnie. Już w pierwszej kwarcie na sześciopunktowe prowadzenie wyszli gospodarze, ale legioniści szybko odrobili straty i wygrali tę część meczu czterema punktami. W drugiej odsłonie Czarni ponownie przejęli inicjatywę i odskoczyli na 8 punktów i ponownie końcówka należała do Zielonych Kanonierów, którzy doskoczyli na jeden punkt, ale na przerwę schodzili przegrywając 39-43.



Po przerwie role odwróciły się. Ekipa ze stolicy ruszyła do ataku i osiągnęła dziesięciopunktowe prowadzenie, ale nie zdołała go utrzymać i ostatnie dziesięć minut legioniści rozpoczynali wygrywając 61-59. W czwartej kwarcie emocji nie brakowało - Czarni szybko objęli prowadzenie, następnie na chwilę wygrywała Legia i znów Czarni... ostatecznie gdy wybrzmiała końcowa syrena na tablicy widniał wynik 84-84.



Kolejny mecz podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają w piątek, 1 kwietnia o godz 17:30 w hali Bemowo, rywalem będzie King Szczecin.



PLK: Czarni Słupsk 96-90 Legia Warszawa

Kwarty: 16-20, 27-19, 16-22, 25-23, d. 12-6



Czarni Słupsk [punkty, (celne za trzy)]

0. A. Lewis 17 (2)

3. M. Klassen 16 (4)

30. B. Garrett 16 (1)

12. M. Ditliński 16

2. B. Beech III 13 (2)

---

5. J. Musiał 8 (2)

23. K. Young 7

1. B. Jankowski 3

16. D. Słupiński 0

9. M. Oleksy -

31. P. Szcezpanek -

55. M. Piątkowski -





Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. Johnson 24 (4)

18. R. Cowels III 24 (5)

55. Ł. Koszarek 17 (3)

91. D. Wyka 11

14. G. Kulka 7 (1)

---

5. M. Abdur-Rahkman 3

11. J. Skifić 2

50. A. Kemp 2

31. G. Kamiński 0

0. J. Sadowski -

4. S. Kołakowski -



Sędziowie: M. Kowalski, D. Ottenburger, T. Tomaszewski

Komisarz: J. Czeropski



widzów: 1790



