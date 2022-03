Trzy dni wolnego legionistów

Po sobotnim meczu z Rakowem Częstochowa piłkarze Legii Warszawa otrzymali od sztabu szkoleniowego trzy dni wolnego. Ostatnie kilka tygodni drużyna ćwiczyła na bocznym boisku przy Łazienkowskiej 3 ze względu na złe warunki pogodowe i konieczność zregenerowania podgrzewanej murawy w ośrodku treningowym. Teraz zespół powróci na stałe do treningów w Legia Training Center. Najbliższy trening Wojskowych zaplanowany jest na środę na godzinę 18.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

ikea - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl trzy dni picia odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Już sie zmachali. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.