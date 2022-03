Bilety na mecz z Lechią, pakiety Lechia+Piast

Środa, 23 marca 2022 r. 14:08 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa uruchomiła sprzedaż biletów na mecz z Lechią Gdańsk, który odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia o godzinie 20:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Ponadto można skorzystać z promocji i kupić pakiet na dwa najbliższe mecze Legii u siebie, czyli Lechię i Piast Gliwice - bilet na drugi mecz za 50% ceny. Spotkanie z Piastem odbędzie się w Wielką Sobotę lub Poniedziałek Wielkanocny - uzależnione jest to od wyniku jaki Wojskowi osiągną w półfinale Pucharu Polski.



Przez pierwsze 24 godziny sprzedaży (do czwartku do godziny 12:00) obowiązuje zniżka -10%.



Kup bilet na najbliższe mecze Legii



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00. Natomiast w dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.



Przypominamy, że posiadacze karnetów na sezon 2021/22 wchodzą na stadion na podstawie swoich karnetów.



Oferta „debiut wiosenny” przy zakupie biletów



Przy zakupie biletów na mecz z Lechia Gdańsk można skorzystać ze specjalnej oferty „Debiut wiosenny”. Wystarczy zaprosić do wspólnego oglądania meczu znajomych, którzy w tym roku nie widzieli na żywo meczu Legii na naszym stadionie. Dla grupy osób, która zdecyduje się na udział w meczu 2 kwietnia przewidziana jest zniżka -25%. Aby z niej skorzystać należy dodać do koszyka osoby, które w tym roku nie posiadały biletu na meczach Legii. Liczba osób w koszyku, które uczęszczały w tym roku na mecze Legii nie może być większa od liczby osób debiutujących niż +1. Dostępne warianty zakupu 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 2+3, 3+2, Itd.