20 marca wieku 80 lat zmarł Jan Pieszko, były wybitny piłkarz Legii Warszawa oraz asystent trenera w stołecznym klubie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju sportu piłkarskiego. W maju 2005 roku Pieszko trafił do Galerii Sław Legii Warszawa. W stołecznym klubie występował w latach 1967-1976, rozegrał 238 meczów, w których zdobył 68 bramek. Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski i raz Puchar Polski.

Cezary_1958 - 23 minuty temu, *.chello.pl Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę. Pieszko strzelił głową bramkę ze Standardem Liege? Byłem na meczu i tak to pamiętam. Bardzo go lubiłem. Fajny grajek. odpowiedz

Jacek - 48 minut temu, *.centertel.pl Super gracz, wyjątkowy zawodnik, wybitny legionista.

Spoczywaj w pokoju odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ale to był Grajek !!! Spoczywaj w pokoju ! odpowiedz

syrenka - 2 godziny temu, *.orange.pl Legioniści zbierają się po drugiej stronie! Odpoczywaj w pokoju! odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl Świetny piłkarz nie miał warunków fizycznych a był jednym z najlepszych napastników Legii .Niech spoczywa w spokoju odpowiedz

Przemko - 4 godziny temu, *.netfala.pl Spoczywaj w spokoju [*] odpowiedz

soprano - 4 godziny temu, *.chello.pl znalem osobiscie spoczywaj w spokoju odpowiedz

